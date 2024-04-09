Обрушившийся в Смоленской области путепровод ремонтировался в 2023 году
Ремонт обрушившегося в Вязьме накануне путепровода проводился в 2023 году. Об этом 9 апреля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Смоленской области.
«В настоящее время продолжается тщательный и детальный осмотр места происшествия, проводятся выемки документации, касающейся обслуживания путепровода и проведенного в 2023 году его текущего ремонта», — говорится в сообщении.
Как отмечается, доклад по уголовному делу, возбужденному после обрушения путепровода, был представлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Обрушение Панинского путепровода в Вязьме произошло 8 апреля. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути было приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма — Семлёво. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что на период ликвидации последствий в обход будут направлены 11 составов дальнего следования. Для пассажиров «Ласточек» организовали компенсационные автобусы. Они будут курсировать между станциями Семлёво и Вязьма. Вернуть или переоформить проездные документы граждане могут без дополнительных денежных сборов.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что мост необходимо полностью разобрать. Он отметил, что в результате ЧП обрушились шесть из семи пролетов путепровода. Анохин добавил, что поврежден газопровод, из-за чего 8 тыс. местных домовладений остались без газа. Также была повреждена линия связи.