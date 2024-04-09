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Троих пострадавших при обрушении моста под Смоленском доставили в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Трех пострадавших в результате обрушения Панинского путепровода в Вязьме Смоленской области доставили в Москву на лечение. Об этом 9 апреля сообщили в Минздраве России.

«Дорогу пациенты перенесли нормально, сейчас ими занимаются врачи», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавших доставили в Национальный медицинский исследовательский центр ортопедии имени Н.Н Приорова.

В Минздраве также рассказали, что в результате ЧП было эвакуировано пять человек, один погиб. Среди пострадавших четверо были в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.

Что известно об обрушении моста в Смоленской области. Главное

Обрушение Панинского путепровода в Вязьме произошло 8 апреля. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма — Семлёво. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что на период ликвидации последствий в обход будут направлены 11 составов дальнего следования. Для пассажиров «Ласточек» организовали компенсационные автобусы. Они будут курсировать между станциями Семлёво и Вязьма. Вернуть или переоформить проездные документы граждане могут без дополнительных денежных сборов.

Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что мост необходимо полностью разобрать. Он отметил, что в результате ЧП обрушились шесть из семи пролетов путепровода. Анохин добавил, что поврежден газопровод, из-за чего 8 тыс. местных домовладений находятся без газа. Также была повреждена линия связи.

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