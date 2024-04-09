АвтоВАЗ объявил цены Lada Granta с «автоматом»

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с классической автоматической трансмиссией, машины уже начали поступать в дилерские центры. Цена седана с «автоматом» стартует от 1,18 млн рублей, а лифтбэка — от 1,25 млн рублей. Об этом говорится в сообщении автокомпании, которое поступило «Известиям» 9 апреля.

Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия агрегатируется с 16-клапанным мотором мощностью 98 л. с. Аналогичный силовой агрегат ранее уже применялся на семействе Lada Granta. Максимальная скорость автомобиля составляет 176 км/ч, разгон до «сотни» занимает 13,3 секунды, расход топлива в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км.

Седаны с «автоматом» выпускаются в комплектации Comfort Plus, которая включает две фронтальные подушки безопасности, систему ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Лифтбэки Granta с автоматической трансмиссией производятся в версии #Club, в которую дополнительно входят обогрев ветрового стекла и парктроник. Внешне автомобиль отличается черными корпусами зеркал и двухцветными легкосплавными дисками; на сиденьях вышит логотип комплектации.

Партия таких машин составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года. В АвтоВАЗе отметили, что часть автомобилей Granta c «автоматом» будет поставлена в рамках контракта с социальными службами для людей с ограниченными возможностями.

Первыми о том, что около 5 тыс. Granta получат автоматическую трансмиссию, «Известия» сообщали в марте. Тогда стало известно, что машины получат коробки передач японской фирмы Jatco из оставшихся запасов. До этого автомобили семейства Lada Granta были доступны только с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Ранее, 8 апреля, в АвтоВАЗе рассказали, что новая автоматическая трансмиссия (вариатор), которую начали устанавливать на Lada Vesta, способна без поломок преодолеть более 150 тыс. км. На заводе силовые агрегаты тестировались на стендах, где они проработали в режимах, эквивалентных 300 тыс. км пробега.

3 апреля сообщалось, что серийное производство автомобилей Lada Largus в Ижевске начнется 15 мая этого года. В III квартале в линейку версий Largus войдет электромобиль e-Largus.