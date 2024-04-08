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АвтоВАЗ раскрыл ресурс нового автомата для Lada Vesta

АвтоВАЗ: ресурс вариатора для Lada Vesta превышает 150 тыс. км
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Новая автоматическая трансмиссия (вариатор), который начали устанавливать на Lada Vesta, способна без поломок преодолеть более 150 тыс. км. Об этом рассказал руководитель проекта Lada Vesta Олег Груненков, сообщает 8 апреля портал «Лада.Онлайн».

По словам специалиста, в ходе тестов автомобили преодолели 150 тыс. км, что в полтора раза превышает пробег, с которым на машину действует гарантийное обслуживание.

«После 150 тыс. км пробега у нас нет никаких замечаний к этим коробкам. Таким образом, у них запас еще больше», — отметил Груненков.

Кроме того, как рассказал он, на заводе силовые агрегаты тестировались на стендах, где они проработали в режимах, эквивалентных 300 тыс. км пробега. Также Lada Vesta с вариатором испытывалась в горах Сочи с прицепом.

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28 февраля АвтоВАЗ начал серийное производство автомобилей Lada Vesta с новым силовым агрегатом 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Седан в начальной комплектации оказался на 75 тыс. рублей дороже, чем аналогичная версия с механикой и мотором объемом 1.6 л.

8 апреля стало известно, что АвтоВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией. Партия таких машин составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года.

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