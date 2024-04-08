АвтоВАЗ раскрыл ресурс нового автомата для Lada Vesta

Новая автоматическая трансмиссия (вариатор), который начали устанавливать на Lada Vesta, способна без поломок преодолеть более 150 тыс. км. Об этом рассказал руководитель проекта Lada Vesta Олег Груненков, сообщает 8 апреля портал «Лада.Онлайн».

По словам специалиста, в ходе тестов автомобили преодолели 150 тыс. км, что в полтора раза превышает пробег, с которым на машину действует гарантийное обслуживание.

«После 150 тыс. км пробега у нас нет никаких замечаний к этим коробкам. Таким образом, у них запас еще больше», — отметил Груненков.

Кроме того, как рассказал он, на заводе силовые агрегаты тестировались на стендах, где они проработали в режимах, эквивалентных 300 тыс. км пробега. Также Lada Vesta с вариатором испытывалась в горах Сочи с прицепом.

28 февраля АвтоВАЗ начал серийное производство автомобилей Lada Vesta с новым силовым агрегатом 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Седан в начальной комплектации оказался на 75 тыс. рублей дороже, чем аналогичная версия с механикой и мотором объемом 1.6 л.

8 апреля стало известно, что АвтоВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией. Партия таких машин составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года.