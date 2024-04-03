АвтоВАЗ назвал дату возобновления выпуска Lada Largus

Серийное производство автомобилей Lada Largus в Ижевске начнется 15 мая этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило «Известиям» 3 апреля.

В III квартале в линейку версий Largus войдет электромобиль e-Largus, на первом этапе серийного производства доля компонентов российского происхождения в этом автомобиле превысит 50%.

Как отметили в компании, e-Largus адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям, а также к существующей и перспективной зарядной инфраструктуре. Сейчас предсерийные образцы e-Largus находятся в тестовой эксплуатации.

Тестовый выпуск пассажирских версий Lada Largus и пассажирских фургонов начался в феврале этого года. Решение о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» было принято в конце лета 2023 года для высвобождения мощностей для выпуска новых моделей на платформе Vesta в 2024–2026 годах, указали на АвтоВАЗе.

Ранее, 3 апреля, стало известно, что автомобиль Lada Vesta оснастили автопилотом и вывели на тесты на дороги общего пользования и на испытательный полигон. Система показывает стабильность в работе, успешно выполняя движение в беспилотном режиме в городском потоке, указали специалисты ФГУП «НАМИ».