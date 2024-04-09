Опубликованы кадры последствий пожара в подмосковном Воскресенске

Кадры пылающего дома в подмосковном Воскресенске, в котором в результате пожара погибли шесть человек, публикуют «Известия» 9 апреля.

На кадрах видно, как бревенчатая жилая постройка объята огнем. В доме проживала многодетная семья. Соседи, как только увидели дым и огонь, обратились за помощью, но спасти удалось только двоих детей 13 и 11 лет.

Как рассказал корреспондент Александр Шпак, к приезду спасателей дом площадью 150 кв. м был полностью объят пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание только к утру.

На месте работают следователи. Ведется расследование.

Ранее в этот день сообщалось, что в доме проживали восемь человек — двое взрослых и шестеро несовершеннолетних. Двоих детей, по предварительным данным, спасли соседи, шесть человек погибли.