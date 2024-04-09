Число жертв пожара в подмосковном Воскресенске возросло до шести

Число жертв пожара в подмосковном Воскресенске выросло до шести. Об этом 9 апреля в своем Telegram-канале сообщило МЧС.

По данным экстренных служб, на месте происшествия было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

К настоящему моменту открытое горение успешно ликвидировано. На месте тушения работают 25 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее в МЧС сообщали, что в результате пожара погибли пять человек, в том числе четверо детей. Отмечается, что в доме проживало восемь человек, из них шестеро — дети. Два ребенка выжили при пожаре — по предварительной информации, их спасли соседи.