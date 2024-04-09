В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста

Свыше 400 человек в настоящее время занимаются устранением последствий обрушения моста в городе Вязьма Смоленской области. Об этом 9 апреля заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме. Работы идут полным ходом», — написал он.

8 апреля произошло обрушение Панинского путепровода в Вязьме. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в районе первого.

В тот же день Анохин сообщил, что обрушившийся мост необходимо полностью разобрать. Кроме того, губернатор отметил, что в результате ЧП обрушились шесть из семи пролетов моста. Также он добавил, что поврежден газопровод, из-за чего 8 тыс. местных домовладений в настоящее время находятся без газа. Помимо этого, повреждена и линия связи.