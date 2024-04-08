Полное солнечное затмение. Трансляция

В понедельник, 8 апреля, жители Земли могут наблюдать редкое природное явление — полное солнечное затмение. «Известия» ведут прямую трансляцию события.

Пик затмения придется на Мексику. Там можно будет наблюдать, как солнечный диск погаснет почти на 4,5 минуты. Также явление будет видно в Северной Америке, на части островов в Атлантическом и Тихом океанах.

Данное затмение называют американским — разные фазы затмения будут видны на всей территории США, добавили в планетарии.

Россиянам увидеть затмение не удастся — оно не будет наблюдаться в широтах страны. Частично за явлением можно будет понаблюдать с 18:42 мск в центральной части Тихого океана и до 23:52 мск в восточной части Атлантического океана.