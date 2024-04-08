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Ульянов назвал украинскую атаку на ЗАЭС серьезной эскалацией ситуации

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Последняя атака Украины на Запорожскую АЭС — это очень серьезная эскалация ситуации вокруг станции. Об этом 8 апреля заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Это очень серьезная эскалация, действительно очень серьезная угроза ядерной безопасности. В случае ядерной катастрофы пострадает в том числе и сама Украина», — сказал Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что возможно, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) будет обсуждение этих атак Киева на станцию, и оно явно не понравится Украине, потому что она создает серьезные угрозы ядерной безопасности Европы. Кроме того, действия Киева угрожают и сотрудникам агентства.

Также Ульянов подчеркнул, что Россия, в свою очередь, не собирается атаковать никакие ядерные объекты на территории Украины и та может строить любые новые энергоблоки, если располагает для этого ресурсами. РФ, как обратил внимание Ульянов, отлично понимает, в чем опасность ударов по таким объектам.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, по словам российского постпреда, понимает серьезность ситуации и очень ею встревожен, но его организация не решается прямо назвать виновную сторону и указать, что на ЗАЭС напали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

При этом Ульянов добавил, что МАГАТЭ не готово отказаться от миссии на ЗАЭС.

«Эта миссия отвечает интересам дела при всех ее недостатках. У нас есть серьезные нарекания в отношении докладов по ситуации на ЗАЭС, которые регулярно готовит секретариат агентства... Отказываться от этой миссии ни агентство не готово, ни мы пока не готовы, потому что польза есть», — сказал он.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Накануне украинские беспилотники несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Из-за этого пострадали три человека и получил повреждения грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до произошедшего на этой территории прошел плановый обход экспертов МАГАТЭ.

Позже ВСУ атаковали купол шестого энергоблока станции. Гросси назвал эту атаку безрассудной, хотя в организации отметили, что ядерную безопасность случившееся не нарушило.

В «Росатоме» эту серию атак на станцию назвали беспрецедентной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такие нападения со стороны Украины — очень опасная провокация и сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС могли ее зафиксировать.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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