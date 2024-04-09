Эксперт назвал четыре принципа долголетия

Продолжительность жизни в Москве в среднем достигла рекордных 78 лет, рассказал «Известиям» замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов. По его словам, на это влияют ряд фундаментальных факторов, таких как качество и доступность здравоохранения, разнообразие возможностей для досуга и самореализации, однако есть и четыре главных принципа долгожительства.

К первому важному принципу эксперт отнес способность человека находить счастье в повседневных делах.

«Например, у японцев, нации долгожителей, есть такой популярный термин «икигай». Он означает смысл жизни в максимально прикладном понимании — как способность находить счастье в повседневных делах. Так, большинство японских пенсионеров имеют конкретный план на каждый день своей жизни: довязать плед, накормить внуков, сходить на рынок, убраться дома, выгулять собаку и так далее. Они не боятся планировать на месяцы и годы вперед. Это серьезный ментальный фактор, влияющий на продолжительность жизни», — пояснил Владимир Филиппов.

Вторым и третьим принципами эксперт назвал физическое здоровье и своевременное прохождение качественных медицинских обследований.

«Сегодня есть такое мнение, что лучший пациент, так называемый «пациент 2.0» — это тот, кто заблаговременно обращается к врачу, проходит необходимые чекапы, чтобы предотвратить или на ранних стадиях выявить заболевания», — рассказал Филиппов.

По его словам, четвертый важный закон большинства долгожителей — нагружать мозг.

«В Японии, где старость изучена, пожалуй, лучше, чем где бы то ни было, очередное исследование доказало, что у пожилых людей, которые занимались интеллектуальным трудом, регулярно читали, отгадывали кроссворды, играли в Го, продолжительность жизни в среднем была на четыре года дольше», — сообщил Филиппов.

Кроме того, одним из ключевых факторов, влияющих на долголетие, эксперт назвал окружение человека. Одинокие люди в среднем живут на пять-шесть лет меньше. Теплое общение продлевает жизнь — к такому выводу пришли авторы знаменитого гарвардского 75-летнего исследования о счастье, подчеркнул Филиппов.

Ранее, 31 марта, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева рассказала «Известиям», что секрет активного долголетия кроется не только в генетике и уровне физических нагрузок, но и в определенном питании. По ее словам, для здоровья важно, чтобы прием пищи был разнообразным и сбалансированным и включал в себя: овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена, молочные продукты, мясо или его альтернативы. Такое питание помогает удовлетворить потребности организма в витаминах, минералах, белках, жирах и углеводах. Недобор питательных веществ может привести к различным заболеваниям, объяснила она.