Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Советник директора «Росэнергоатома» назвал терроризмом удары дронов ВСУ по ЗАЭС
Мир
Трюдо сообщил о проведении переговоров о вступлении Канады в AUKUS
Мир
ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Мир
В Киеве заявили о желании наладить контакты с командой Трампа
Мир
Авиация коалиции США за сутки 11 раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Посол Спринчан заявил о готовности России экспортировать пшеницу в Эквадор
Происшествия
Власти Оренбургской области назвали сложной ситуацию в затопленном Орске
Происшествия
Мужчина пострадал в Ясиноватой при сбросе взрывоопасного предмета с дрона
Происшествия
Тело оперного певца Евгения Кунгурова было найдено возле его дома в центре Москвы
Мир
В Германии предрекли Западу катастрофу в случае неучастия НАТО на Украине
Общество
Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук
Общество
Глава Смоленской области указал на необходимость полного разбора моста в Вязьме
Мир
На Украине сообщили о повреждениях инфраструктуры в Полтаве
Происшествия
Один человек погиб при детонации газового баллона в Нижегородской области
Наука и техника
Маск заявил о планах SpaceX доставить людей на Луну в течение пяти лет

Эксперт назвал четыре принципа долголетия

Эксперт Филиппов: умение находить счастье в повседневных делах — принцип долголетия
0
Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продолжительность жизни в Москве в среднем достигла рекордных 78 лет, рассказал «Известиям» замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов. По его словам, на это влияют ряд фундаментальных факторов, таких как качество и доступность здравоохранения, разнообразие возможностей для досуга и самореализации, однако есть и четыре главных принципа долгожительства.

К первому важному принципу эксперт отнес способность человека находить счастье в повседневных делах.

«Например, у японцев, нации долгожителей, есть такой популярный термин «икигай». Он означает смысл жизни в максимально прикладном понимании — как способность находить счастье в повседневных делах. Так, большинство японских пенсионеров имеют конкретный план на каждый день своей жизни: довязать плед, накормить внуков, сходить на рынок, убраться дома, выгулять собаку и так далее. Они не боятся планировать на месяцы и годы вперед. Это серьезный ментальный фактор, влияющий на продолжительность жизни», — пояснил Владимир Филиппов.

Вторым и третьим принципами эксперт назвал физическое здоровье и своевременное прохождение качественных медицинских обследований.

«Сегодня есть такое мнение, что лучший пациент, так называемый «пациент 2.0» — это тот, кто заблаговременно обращается к врачу, проходит необходимые чекапы, чтобы предотвратить или на ранних стадиях выявить заболевания», — рассказал Филиппов.

По его словам, четвертый важный закон большинства долгожителей — нагружать мозг.

«В Японии, где старость изучена, пожалуй, лучше, чем где бы то ни было, очередное исследование доказало, что у пожилых людей, которые занимались интеллектуальным трудом, регулярно читали, отгадывали кроссворды, играли в Го, продолжительность жизни в среднем была на четыре года дольше», — сообщил Филиппов.

Кроме того, одним из ключевых факторов, влияющих на долголетие, эксперт назвал окружение человека. Одинокие люди в среднем живут на пять-шесть лет меньше. Теплое общение продлевает жизнь — к такому выводу пришли авторы знаменитого гарвардского 75-летнего исследования о счастье, подчеркнул Филиппов.

Активным — долголетие: как новые нацпроекты изменят жизнь россиян
Владимир Путин сообщил об инициативах по поддержке семей и ЗОЖ

Ранее, 31 марта, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева рассказала «Известиям», что секрет активного долголетия кроется не только в генетике и уровне физических нагрузок, но и в определенном питании. По ее словам, для здоровья важно, чтобы прием пищи был разнообразным и сбалансированным и включал в себя: овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена, молочные продукты, мясо или его альтернативы. Такое питание помогает удовлетворить потребности организма в витаминах, минералах, белках, жирах и углеводах. Недобор питательных веществ может привести к различным заболеваниям, объяснила она.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024