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Уровень реки Урал у Орска снизился еще на 7 см

Уровень реки Урал у Орска снизился еще на 7 см, до 956 см
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уровень реки Урал у Орска Оренбургской области снизился еще на 7 см и составил 956 см. Об этом 8 апреля говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.

«По состоянию на 14:00 (12:00 мск) 8 апреля в Оренбуржье сложилась следующая гидрологическая обстановка: Урал у Орска — 956 см», — уточнили власти области.

При этом ранее в понедельник вблизи поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы в Орске. Как сообщил корреспондент «Известий», вода за секунды размыла дамбу, стихия сносит деревья и мчится в сторону поселка.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля сообщалось, что в Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. При этом эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей, а уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см.

Кроме того, 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили немедленно.

Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По последним данным, в Оренбургской области подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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