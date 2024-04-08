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Токсиколог предупредил об опасных компонентах в составе БАДов

Эксперт Водовозов: в состав БАДов могут входить «необъявленные субстанции»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов предупредил о рисках для здоровья из-за приема биодобавок.

В интервью радио Sputnik в понедельник, 8 апреля, специалист предупредил, что биологически активные добавки (БАД) должны восполнять дефицит определенных нутриентов в рационе, но зачастую их прием больше вредит организму. В частности, происходит это из-за того, что производители могут включать в их состав действующие вещества лекарственных препаратов.

«Больше всего в этом смысле достается БАДам для похудения, так называемым мужским и спортивным биодобавкам», — уточнил Водовозов.

Главную опасность, по его словам, представляет неконтролируемая дозировка лекарственных субстанций в БАДах. Так, например, в БАДах для похудения могут оказаться вещества, имитирующие чистку от шлаков и токсинов. В составе может быть мочегонное или слабительное средство, а также антидепрессанты и еще ряд веществ. Человек думает, что принимает что-то натуральное, а на деле в его организм поступают лекарства в непредсказуемых дозировках.

Токсиколог призвал отказаться от приема БАДов и найти им альтернативу. По его мнению, все необходимые вещества можно получать из продуктов, главное — разнообразить свой рацион.

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6 апреля преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия» Елена Кузнецова предупредила, что при выборе витаминов важно обращать внимание на состав и форму БАДа. По ее словам, стоит начать с определения индивидуальных потребностей организма в витаминах с помощью анализа органических кислот, пишет Pravda.Ru. Также лучше уточнить у специалиста, как правильно сочетать прописанные витаминные добавки.

В феврале Алексей Водовозов предупреждал, что спортивные биодобавки, предназначенные для повышения результативности в тренировках, выносливости и показателей силы, а также различные «похудейки» тоже оказались с сюрпризами. От 10 до 30% исследованных пищевых добавок могут содержать сильнодействующие вещества — как психостимуляторы, так и гормональные стероиды, отмечает сайт kp.ru.

28 марта биотехнолог Альбина Макаева в беседе с RT посоветовала проконсультироваться с врачом перед приемом БАДов. По словам специалиста, перед приемом таких препаратов следует сдать необходимые анализы. Бездумный прием добавок может навредить здоровью, вместо того чтобы поддержать его, отмечает телеканал «360».

В тот же день врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил о блокировке печени из-за БАДов с красным рисом. По его словам, опасность употребления БАДов состоит в том, что в добавках может содержаться больше действующего вещества, чем это нужно для организма.

26 марта врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что прием БАДов может привести к передозировке витаминами, отравлению, кровотечению у женщин. Кроме того, витамины A и D имеют свойство накапливаться в организме. Избыток первого оказывает токсическое влияние на печень, а передозировка второго провоцирует отложение кальция в мышцах сердца и на стенках пищевода, отмечает Life.ru.

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