«Известия» поделились архивными записями об освобождении Крыма в 1944 году
Ровно 80 лет назад, 8 апреля 1944 года, Красная армия начала операцию по освобождению Крымского полуострова от немцев, эту территорию войска вермахта оккупировали в июне 1942-го. В этот день редакция вспомнила, как прошлые события в Крыму освещали корреспонденты «Известий».
За 35 дней советским солдатам удалось освободить полуостров, который всегда был крайне важным стратегическим объектом для нашей страны, — именно там находилась главная база флота Красной армии. Главное сражение за полуостров развернулось в Севастополе. Историк Наталия Зинович отметила в беседе с «Известиями»: символично, что город был освобожден ровно за год до полной победы — 9 мая 1944 года.
«Ночь перед наступлением. Она тиха и торжественна. Люди делают последние приготовления, пишут письма домой, еще раз проверяют себя и оружие. В восемь часов утра над нашими позициями взвились ракеты. Послышался гул, задрожала земля, загремели разрывы», — написал специальный корреспондент «Известий» П. Никитин в материале газеты от 11 апреля.
Наступательная операция оказалась крайне успешной, но потребовала высокой цены — Красная армия потеряла 18 тыс. солдат, еще 67 тыс. были ранены. И эта победа стала одним из предзнаменований главной победы — в Великой Отечественной войне. Уже 13 мая в газете «Известия» был опубликован текст, посвященный полному разгрому немецких войск в Крыму.
«Эти дни никогда не изгладятся в памяти. Мы объезжаем район боев под Севастополем. Спокойная деловитость людей, хорошо знающих свое дело и твердо уверенных в успехе, — вот чем отмечено поведение каждого нашего рядового бойца и офицера на поле боя и в ближайшем тылу», — было написано в репортаже специального корреспондента «Известий» П. Белявского.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«А ну, сторонись, гады, русский идет!»