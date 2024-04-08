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Участники «русской весны» поделились воспоминаниями в годовщину создания ДНР

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Ровно 10 лет назад произошло поворотное событие в современной истории как Донбасса, так и всей России: 7 апреля 2014 года было объявлено о создании Донецкой Народной Республики (ДНР), отказавшейся считать себя частью Украины. Воспоминаниями о том, что происходило в регионе в те дни, поделились с «Известиями» непосредственные участники событий.

«Мы были потрясены. Мы были совершенно счастливы»
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По словам основателя движения «Донецкая республика», одного из руководителей восстания в 2014 году, председателя Народного совета ДНР в 2014–2015 годах Андрея Пургина, у восстания в Донбассе есть несколько ключевых дат. Первая — 23 февраля. В этот день начались сборы пророссийски настроенных людей на площади Ленина. В итоге собралось около 3 тыс. мужчин, многие остались ночевать, это была попытка зацепиться в центре города.

Вторая дата — 1 марта, когда, по оценке милиции, число митингующих достигло 50 тыс. человек и восстание приобрело общенародный характер.

«Переломным днем стало 6 апреля. Губернатор области Сергей Тарута заявил тогда, что правоохранительные органы готовы арестовать 500–700 пророссийских активистов. Всё по сути держалось на волоске, силовая машина Украины в Донецке была еще очень мощной. И мы решили захватывать власть. Если бы не пошли тогда на штурм администрации — проиграли бы и всё, вероятнее всего, закончилось бы как в Харькове или Одессе», — рассказал Пургин.

7 апреля они провозгласили декларацию о суверенитете, объявили о создании ДНР. А уже 11 мая состоялся инициированный снизу референдум, на котором 89% жителей высказались за независимость от Украины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Если бы мы не пошли тогда на штурм — проиграли бы»

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