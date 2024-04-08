Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с паводком в Оренбургской области
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крупным паводком в Оренбуржье. Текст телеграммы северокорейского лидера опубликован 8 апреля Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
«Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин! Услышав печальное известие о том, что Оренбургская область понесла большой материальный ущерб от наводнения, выражаю вам, правительству, народу и пострадавшим, от имени правительства и народа КНДР и себя лично, глубочайшие соболезнования», ― сказано в сообщении.
Северокорейский лидер выразил надежду, что российские власти и население региона в скором времени преодолеет последствия стихийного бедствия.
«Наш народ всегда будет с русским народом», ― заявил Ким Чен Ын.
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