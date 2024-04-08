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В «Ростехе» рассказали о разработке новых танковых боеприпасов

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Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев
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Новые боеприпасы с учетом данных, собранных при изучении западной трофейной техники, разрабатывают в госкорпорации «Ростех», рассказал 8 апреля индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев.

«Мы работаем на опережение и создаем новую линейку перспективных боеприпасов с улучшенными характеристиками. При этом учитываются параметры и особенности защиты трофейной бронетехники, данные по защите перспективных вражеских образцов, информация, получаемая от танкистов, принимающих участие в специальной военной операции», — сообщил он в интервью ТАСС.

Оздоев подчеркнул, что на каждую новую западную разработку в области защиты для военной техники у России найдется технология, которая сведет к нулю все усилия Запада.

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Ранее, 5 апреля, эксперты рассказали о преимуществах стратегического ракетоносца Ту-160М, или «Белый лебедь», состоящего на вооружении Военно-космических сил (ВКС) РФ, после модернизации. Так, особенностью «Белого лебедя» является изменяемая стреловидность крыла. Он может расправлять крылья на ширину более 55 м. В полете же они прижимаются к фюзеляжу, что позволяет набирать сверхзвуковую скорость и маневрировать на больших скоростях.

В тот же день военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что найденная в зоне спецоперации российскими военнослужащими украинская бронемашина «Азовец», несмотря на весь шум вокруг нее, никак не проявила себя на поле боя.

До того, 2 апреля, военный эксперт, политолог Вадим Мингалев рассказал, что используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотники с базовым искусственным интеллектом (ИИ) не изменят ситуацию на поле боя для Киева, поскольку у российского военно-промышленного комплекса (ВПК) есть чем ответить.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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