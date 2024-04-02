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Военный эксперт указал на превосходство российского ВПК над западным

Военный эксперт Мингалев: беспилотники с ИИ не изменят ситуацию для ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Используемые Вооруженными силами Украины беспилотники с базовым искусственным интеллектом (ИИ) не изменят ситуацию на поле боя для Киева. Об этом «Известиям» 2 апреля заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев, отметив, что у российского военно-промышленного комплекса (ВПК) есть чем ответить.

Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с программой БПЛА Украины, сообщил, что для ряда атак по территории России киевским режимом использовались дроны с базовым искусственным интеллектом.

«Известно, что именно США осуществляют поддержку Украины, как военную, так и техническую, естественно финансовую и являются основным спонсором киевского режима. Так называемый интеллектуальный дрон — это ноу-хау, используемое Соединенными Штатами на театре боевых действий по той известной всем причине, что сама территория Украины является уже по сути полигоном, на котором страны НАТО, в первую очередь США, испытывают новейшее оружие», — сказал Мингалев.

Однако, как отметил военный эксперт, нельзя сказать, что дроны с ИИ являются чем-то прорывным, так как ситуацию на фронте в пользу ВСУ изменить уже нельзя.

«По той простой причине, что именно новейшие технологии, а также успешная работа военно-промышленного комплекса РФ является тем главным фактором, который изменить невозможно. Касаемо так называемых интеллектуальных дронов, то против каждого оружия есть свое противооружие. <...> Коллективному Западу ничего не удастся, так как на сегодняшний день ВПК РФ в определенной степени выше, чем весь потенциал военного блока НАТО», — указал политолог.

«Противник огрызается, но мы продвигаемся вперед»
Как российские разведчики используют дроны-камикадзе на донецком направлении

Киевский режим регулярно пытается атаковать территорию России с помощью дронов. Так, утром 2 апреля ВФУ нанесли удар по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, технологический процесс на предприятиях нарушен не был.

Ранее, 11 января, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы ВПК заявил, что в 2023 году все запланированные поставки особо востребованных образцов средств вооружения были выполнены согласно графику. Позднее, в феврале, Медведев отмечал, что Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира.

Вместе с тем российские Вооруженные силы с октября 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как уточнял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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