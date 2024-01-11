Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин оценил дефицит бюджета России в 2023 году в 3,24 трлн рублей
Мир
CNN сообщил о поставках Украине Западом «Стингеров» времен Афганской войны
Мир
ООН запросит у доноров $3,1 млрд на гуманитарные нужды Украины
Мир
Зеленский заявил о наличии вопросов к незаконно уехавшим из страны
Политика
В Совфеде указали на страх Зеленского перед прекращением конфликта на Украине
Мир
Венгрия сочла бездоказательным обвинение стран Запада о поставке КНДР ракет в РФ
Мир
ВМС Ирана подтвердили задержание танкера США в водах Оманского залива
Мир
Президент Эстонии анонсировал помощь Украине на сумму €1,2 млрд до 2027 года
Мир
Боррель назвал заявления властей Израиля о переселении жителей Газы опасными
Политика
В ГД указали на риск потери США репутации из-за намерения изъять активы РФ
Общество
Умер один из создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий
Общество
Любимова выразила соболезнования семье и близким Соломина
Общество
Регионы поддержали Белгородскую область на выставке «Россия»
Происшествия
В Москве суд арестовал напавшего на шестилетнюю девочку мужчину
Общество
Ивлеева не признала вину в правонарушении после «голой» вечеринки
Сюжет:

Медведев заявил о выполнении поставок всех средств вооружения в 2023 году

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году все запланированные поставки особо востребованных образцов средств вооружения были выполнены согласно графику. Об этом 11 января сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

«Хочу поблагодарить всех еще раз за четкую и слаженную работу в прошлом году. Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения», — приведен фрагмент выступления Медведева в видеозаписи с заседания на его странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что серия недавних «интенсивных и результативных» ударов по военным объектам на Украине «подтверждает успешную и эффективную работу российского оборонно-промышленного комплекса в течение 2023 года».

Отдел боевой техники: как СВО изменила мировой рынок вооружений
И почему санкции оказали на российский экспорт разноплановый эффект

До этого, 2 января, Минобороны также сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. В тот раз целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотников, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

После, 5 января, экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВКС РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

В конце декабря Медведев отметил, что важнейшей целью специальной военной операции России остается смещение бандеровского режима и разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В сообщении в своем Telegram-канале он добавил, что в 2024 году спецоперация продолжится.

25 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. Как отметил политик, Россия понимает, что дальше необходимо восполнять запасы и поддерживать заданный темп производства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024