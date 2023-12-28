Медведев назвал смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ целями СВО

Важнейшей целью специальной военной операции (СВО) России остается смещение бандеровского режима и разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал 28 декабря в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в 2024 году спецоперация продолжится.

«Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос «РИА Новости», возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам, Медведев отметил, что Россия их никогда не отвергала.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мыслит категориями войны, он не стремится установить в своей стране мир.

Министр напомнил, что на Украине действует запрет на переговоры с российской стороной конфликта, установленный осенью 2022 года. С тех пор со стороны киевской администрации не было ни одной попытки решить вопрос мирным путем.

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине. Он выразил мнение, что эта тема на данный момент неактуальна.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.