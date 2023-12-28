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Медведев назвал смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ целями СВО

Медведев: целями СВО остается смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Важнейшей целью специальной военной операции (СВО) России остается смещение бандеровского режима и разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал 28 декабря в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в 2024 году спецоперация продолжится.

«Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос «РИА Новости», возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам, Медведев отметил, что Россия их никогда не отвергала.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мыслит категориями войны, он не стремится установить в своей стране мир.

Министр напомнил, что на Украине действует запрет на переговоры с российской стороной конфликта, установленный осенью 2022 года. С тех пор со стороны киевской администрации не было ни одной попытки решить вопрос мирным путем.

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20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине. Он выразил мнение, что эта тема на данный момент неактуальна.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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