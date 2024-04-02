CNN сообщил о применении Украиной беспилотников с ИИ

Украинские военные начали применять беспилотники с использованием базового искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 2 апреля сообщил телеканал CNN.

В материале говорится, что точность ударов в условиях глушения БПЛА обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта.

«У каждого летательного аппарата есть компьютер-терминал со спутниковыми данными и данными о местности», — заявил собеседник CNN.

Он не уточнил, откуда Украина получила соответствующую технологию, добавила «Газета.Ru».

Источник утверждает, что полеты заранее согласовываются с союзниками, а беспилотники точно следуют этому плану.

Киевский режим регулярно пытается атаковать территорию России с помощью дронов. 2 апреля в 05:45 они нанесли удар по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, технологический процесс на предприятиях нарушен не был. При атаке пострадали 12 человек.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.