Военный эксперт указал на бесполезность украинской бронемашины «Азовец»

Найденная в зоне спецоперации российскими военнослужащими украинская бронемашина «Азовец», несмотря на весь шум вокруг нее, никак не проявила себя на поле боя. Об этом «Известиям» 5 апреля рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Он был одним из разрекламированных примеров «чудо-оружия», которое нацбатальон «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) собирался использовать в ходе боевых действий. Говорилось о том, что бронемашина создана по современным технологиям, что она якобы неубиваемая. Затем сведения о ней пропали, на линии боевого соприкосновения мы его обнаружили только сейчас. По некоторым данным, он не просто исчез из поля зрения средств средств массовой информации, а его спрятали», — сказал Леонков.

По его словам, это произошло, так как при изучении конструкции «Азовца» стало понять, что машина хоть и могла выглядеть «грозно», но в ходе боевых действий никаким образом себя не проявила.

«Азовец» представляет собой гусеничную бронированную машину на шасси танка Т-64. Работа над ней началась еще в 2015 году, а финансирование на создание машины шло от спонсорской помощи и пожертвований. В СМИ присутствовали данные, что ее стоимость составляла $5 млн.

Ранее в этот день стало известно, что российские военные в зоне СВО нашли под землей и выкопали «Азовеца». Как рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат, бронемашина олицетворяет собой «распил бюджета», так как ее разработчики даже не пытались что-то создать, а просто «выбили на это деньги».

3 апреля корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как экипаж российского танка Т-90А уничтожил блиндаж и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении. По его словам, военнослужащие хвалят боевую машину, отмечая, что Т-90А легко преодолевает препятствия, обладая возможностью взбираться на крутые склоны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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