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Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн

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Фото: РИА Новости
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Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) нашли под землей и выкопали бронемашину «Азовец» украинского националистического полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом 5 апреля рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат.

Он уточнил, что с продвижением Вооруженных сил (ВС) РФ местные жители показали место, где когда-то был закопан «какой-то из образцов техники».

«Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», — рассказал «РИА Новости» Карат.

По словам военнослужащего, машина олицетворяет «распил бюджета». Карат предположил, что разработчики машины даже не пытались что-то создать, а просто «выбили деньги на это».

«Сделали один экземпляр, совершенно никчемный… Так получилось, что отдали указание — концы в воду», — добавил представитель ремонтно-эвакуационного подразделения.

Согласно данным из открытых источников, разработка гусеничной бронированной боевой машины «Азовец» началась в апреле 2015 года, ее проектированием и строительством занимался сам националистический полк. В том же году стоимость производства машины оценивалась в $5 млн. Технику собирали на территории тренировочной базы «Азова» в цехах киевского завода «АТЕК», обращает внимание «Газета.Ru».

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3 апреля военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что в районе населенного пункта Синьковка украинские боевики соорудили пункт управления дронами под сгоревшим танком, вырыв углубление под бронетехникой. Сгоревший танк не привлекал внимания, однако ВС РФ обнаружили источник излучения радиочастот, а затем уничтожили четырех операторов БПЛА ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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