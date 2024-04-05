Эксперты рассказали о преимуществах модернизированного ракетоносца Ту-160

На вооружении Военно-космических сил России состоит стратегический ракетоносец Ту-160М. Какие рекорды поставил этот бомбардировщик и в чем он стал эффективнее после модернизации, узнала программа «Совбез».

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 встал на вооружение в 1987 году. Он входит в воздушный компонент ядерной триады, то есть может совершать межконтинентальные полеты дальностью до 14 тыс. км. От летчиков самолет получил прозвище «Белый лебедь».

«Ту-160 — это ответные меры Советского Союза на выдающийся самолет того времени XB-70 «Валькирия». Это американский стратегический высотный бомбардировщик. Совет министров СССР принял решение создать меры противодействия ему», — рассказал историк авиации Михаил Кудинов.

Ту-160 — самый тяжелый боевой самолет в мире. Его максимальная взлетная масса с вооружением и топливом составляет 275 т. При таких габаритах он является и самым быстрым стратегическим самолетом, развивая скорость 2200 км/ч. Он может преодолеть расстояние от Москвы до Вашингтона за четыре часа.

Особенностью «Белого лебедя» является изменяемая стреловидность крыла. Он может расправлять крылья на ширину более 55 м. В полете же они прижимаются к фюзеляжу, что позволяет набирать сверхзвуковую скорость и маневрировать на больших скоростях.

Всего в СССР было произведено 34 ракетоносца, 19 из них остались на Украине. Они базировались на авиабазе Прилуки. После подписания Будапештского меморандума Украина отказалась от ядерного оружия и самих ракетоносцев, которые требовали дорогостоящего обслуживания. 10 самолетов были пущены на металлолом, восемь были переданы России в счет долга за газ.

«Ту-160 — этот самолет был выдающимся в СССР. Но время идет, было решено его модернизировать. Его эффективность увеличилась на 60%», — отметил Кудинов.

Новый борт назван в честь Ильи Муромца. Внешне он неотличим от старого, но внутри это совершенно другой самолет. В него установлена современная информационная система, навигационное оборудование и комплекс радиоэлектронного противодействия.

«Новая система радиоэлектронных помех, которая делает летательный аппарат невидимым. Не применяя стелс-технологии, можно поставить такую систему, которая делает самолет невидимым», — сообщил доцент МАИ Дмитрий Дьяконов.

Двигатель ракетоносца работает на специальном топливе — керосине, насыщенном азотом. При сгорании эта смесь образует рыжих окислов азота. Такое горючее позволяет увеличить тягу силовой установки. Обновленный Ту-160 получил более совершенные двигатели, которые увеличат дальность не менее чем на 1 тыс. км.

«Исходя из тех технических решений, которые в нем заложены и позволяют проводить глубокую модернизацию, двигатель стал более экономичным, легче, у него появилась новая система управления режимами работы, которая также позволяет экономить топливо», — отметил Дьяконов.

Всё управление внутри было заменено с аналогового на цифровое. Параметры полета анализирует бортовой компьютер. По словам Кудинова, электроника следит за двигателями и узлами, поэтому экипажу из четырех человек станет легче выполнять боевые задачи и следить, чтобы самолет не вел себя внештатно во время полета.

Ту-160 был выкрашен в белый цвет для того, чтобы отражать часть тепловой энергии от ядерного взрыва и защищать экипаж. Корпус самолета состоит из алюминиевых и титановых сплавов.

«Новая технология обработки этих материалов также приводит к снижению массы конструкции при сохранении тех же самых прочностных характеристик», — указал Дьяконов.

Стратегический бомбардировщик активно используется в обычных военных конфликтах. Они боролись с террористами в Сирии и наносят удары по военной инфраструктуре Украины. «Белый лебедь» может обрушить 40 т бомб или 12 крылатых ракет. Они устанавливаются в две барабанные пусковые установки.

Современные крылатые ракеты могут достать противника на расстоянии 5 тыс. км, то есть самолету не нужно подлетать близко к цели. В 2023 году в его арсенале появились новые дальнобойные снаряды.

«Была создана новая ракета Х-БД. Она создана на базе Х-101. Имеет дальность полета 6,5 тыс. км, что позволяет выполнять все задачи, которые ставятся перед бомбардировщиками Ту-160. Таких ракет вмещается восемь», — сказал Кудинов.

Дальность полета Ту-160 можно увеличить при помощи дозаправки в воздухе. Заправочная штанга выдвигается из-под носового обтекателя. Летчики должны попасть в конус на конце шланга, который подается с летающего танкера на скорости 600 км/ч. Максимальное количество топлива, перегоняемого при заправке, — 50 т.

Ракетоносцу принадлежит рекорд по дальности и времени полета. Летчики провели в воздухе 25 часов, преодолев более 20 тыс. км. Самолет оборудован зоной отдыха: мини-кухней, санузлом и спальными местами, чтобы летчики могли менять друг друга.