Российские борцы завоевали на турнире в Баку восемь олимпийских лицензий

Российские участники квалификационного турнира в Баку 7 апреля по итогам полуфинального соревнования завоевали восемь лицензий для участия в летних Олимпийских играх в Париже.

29-летний борец вольного стиля Алихан Жабраилов одержал победу над украинцем Ильей Архайей в весовой категории до 97 кг. Артур Найфонов в весовой категории до 86 кг победил грузинского соперника Владимира Гамкрелидзе. Как отмечает «Спорт-Экспресс», полученные российскими борцами лицензии ― не именные.

Еще две лицензии завоевали борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов. Представительницы женской борьбы Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева получили еще четыре олимпийские лицензии.

Заключительная возможность завоевать возможность участия в Олимпиаде представится спортсменам на турнире в Стамбуле 9–12 мая. Финальный отборочный турнир на XXXIII летние Олимпийские игры состоится в Стамбуле в мае.

Ранее, 4 апреля, Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира в Баку. Вместо него на лицензионные соревнования в Азербайджан поехал Алихан Жабраилов.

Говоря о причинах, пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян рассказал, что Садулаев не выступит в предолимпийских стартах из-за несоответствия критериям. По его словам, в МОК не уточнили, о каких критериях речь.

Комментируя это решение, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова указала на двойные стандарты МОК. По ее словам, в организации придумывают что угодно, лишь бы не допустить до соревнований сильнейших российских спортсменов.

В тот же день президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация намерена оспорить возможность недопуска Абдулрашида Садулаева к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как отметил 5 апреля Садулаев, запрет на участие в турнире в Баку от МОК стал для него неожиданностью.