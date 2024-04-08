Реклама
Прямой эфир
Мир
МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС
Мир
Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией
Общество
Мэр призвал жителей Орска эвакуироваться в связи с выходом из берегов реки Елшанка
Мир
Глава ГУР Украины заявил о хорошей защищенности Крымского моста
Спорт
«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции после ухода «Фенербахче» с поля в начале матча
Наука и техника
Металлические ткани помогут в освоении дальнего космоса
Мир
Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме
Общество
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Спорт
Российские борцы завоевали на турнире в Баку восемь олимпийских лицензий
Происшествия
Крупный пожар произошел в складских помещениях в Краснодарском крае
Армия
Арт-расчет уничтожил два укрепленных опорпункта ВСУ и до 10 боевиков
Мир
Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС
Мир
Фицо допустил наказание Западом Словакии за избрание Пеллегрини президентом
Спорт
Теннисистка Касаткина проиграла в финале турнира WTA-500 в Чарльстоне
Общество
Для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в Россию
Общество
Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» назвали имя своего куратора

Российские борцы завоевали на турнире в Баку восемь олимпийских лицензий

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские участники квалификационного турнира в Баку 7 апреля по итогам полуфинального соревнования завоевали восемь лицензий для участия в летних Олимпийских играх в Париже.

29-летний борец вольного стиля Алихан Жабраилов одержал победу над украинцем Ильей Архайей в весовой категории до 97 кг. Артур Найфонов в весовой категории до 86 кг победил грузинского соперника Владимира Гамкрелидзе. Как отмечает «Спорт-Экспресс», полученные российскими борцами лицензии ― не именные.

Еще две лицензии завоевали борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов. Представительницы женской борьбы Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева получили еще четыре олимпийские лицензии.

Заключительная возможность завоевать возможность участия в Олимпиаде представится спортсменам на турнире в Стамбуле 9–12 мая. Финальный отборочный турнир на XXXIII летние Олимпийские игры состоится в Стамбуле в мае.

Парижское окно: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024
Глава ОКР считает, что участие спортсменов в Играх может привести к нарушению законодательства РФ

Ранее, 4 апреля, Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира в Баку. Вместо него на лицензионные соревнования в Азербайджан поехал Алихан Жабраилов.

Говоря о причинах, пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян рассказал, что Садулаев не выступит в предолимпийских стартах из-за несоответствия критериям. По его словам, в МОК не уточнили, о каких критериях речь.

Комментируя это решение, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова указала на двойные стандарты МОК. По ее словам, в организации придумывают что угодно, лишь бы не допустить до соревнований сильнейших российских спортсменов.

В тот же день президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация намерена оспорить возможность недопуска Абдулрашида Садулаева к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как отметил 5 апреля Садулаев, запрет на участие в турнире в Баку от МОК стал для него неожиданностью.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024