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Борец Садулаев назвал неожиданным запрет на участие в турнире в Баку

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что запрет на участие в турнире в Баку от Международного олимпийского комитета (МОК) стал для него неожиданностью. Об этом спортсмен заявил в интервью ТАСС в пятницу, 5 апреля.

«Да, это несправедливо и во многом неожиданно. Отсев российских спортсменов, не соответствующих требованиям МОК, начался еще в прошлом году, и тогда я не попал в черный список и смог выступить на чемпионате мира», — поделился он.

По словам Садулаева, тогда он решил, что у комитета нет к нему претензий. Однако впоследствии ему запретили участвовать в чемпионате Европы в Румынии, а затем не допустили до турнира в Баку.

«Мне часто говорят, что я бы мог переписать многие рекорды в вольной борьбе, если бы не пандемия, не отстранение нашей сборной от международных стартов и, наконец, эта история с моим недопуском к олимпийской квалификации. Но я об этом особо не задумываюсь, мне просто хочется бороться, побеждать и радовать болельщиков», — рассказал спортсмен.

По его мнению, важно уметь принимать то положение вещей, которое сложилось на данный момент, а не жаловаться на несправедливость. Садулаев подчеркнул, что намерен продолжать борьбу за свое право принять участие в Олимпиаде.

Турнир в Баку начался 5 апреля и завершится 7 апреля.

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Ранее, 4 апреля, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация намерена оспорить возможность недопуска Абдулрашида Садулаева к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В этот же день ФСБР сообщила, что МОК не допустил спортсмена до лицензионного турнира в Баку. Вместо Садулаева на лицензионные соревнования в Азербайджан поедет Алихан Жабраилов. Говоря о причинах, пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян рассказал, что Садулаев не выступит в предолимпийских стартах из-за несоответствия критериям. По его словам, в МОК не уточнили, о каких критериях речь.

Комментируя это решение, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова указала на двойные стандарты МОК. По ее словам, в организации придумывают что угодно, лишь бы не допустить до соревнований сильнейших российских спортсменов.

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