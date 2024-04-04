Реклама
Прямой эфир
Политика
Военный эксперт озвучил главный вывод разговора Шойгу и министра обороны Франции
Политика
В МИД РФ указали на риск выхода конфликта на Украине за географические рамки
Мир
Экс-постпред США при НАТО призвал относиться к РФ как к сверхдержаве
Мир
Герасимов указал на разрушение Западом фундамента стратегической стабильности
Мир
Захарова назвала провальным саммит по атомной энергетике в Бельгии без РФ
Мир
Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина к международному диалогу
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска
Мир
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Политика
В Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
Мир
Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK
Происшествия
Футболиста Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе в Москве
Армия
ВС РФ поразили пункт дислокации наемников в Харьковской области
Экономика
Путин заявил о намерении России самой производить необходимые товары
Авто
У петербургского автобренда Solaris обновят дилерские центры

Федерация спортивной борьбы РФ оспорит право Садулаева на участие в Олимпиаде

0
Фото: ТАСС/BERIT ROALD
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) оспорит возможность недопуска Абдулрашида Садулаева к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 4 апреля сообщил президент организации Михаил Мамиашвили.

«Мы получили информацию. Мы подготовим со своей стороны четкие аргументы по этому вопросу и, надеюсь, будем услышаны», — отметил он в комментарии ТАСС.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Токио-2020, а также пятикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе.

Летние игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Парижское окно: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024
Глава ОКР считает, что участие спортсменов в Играх может привести к нарушению законодательства РФ

Ранее в этот день ФСБР сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил спортсмена до лицензионного турнира в Баку. Вместо Садулаева на лицензионные соревнования в Азербайджан поедет Алихан Жабраилов. Говоря о причинах, пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян рассказал, что Садулаев не выступит в предолимпийских стартах из-за несоответствия критериям. По его словам, в МОК не уточнили, о каких критериях речь.

Комментируя это решение, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова указала на двойные стандарты МОК. По ее словам, в организации придумывают что угодно, лишь бы не допустить до соревнований сильнейших российских спортсменов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024