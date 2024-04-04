Федерация спортивной борьбы РФ оспорит право Садулаева на участие в Олимпиаде

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) оспорит возможность недопуска Абдулрашида Садулаева к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 4 апреля сообщил президент организации Михаил Мамиашвили.

«Мы получили информацию. Мы подготовим со своей стороны четкие аргументы по этому вопросу и, надеюсь, будем услышаны», — отметил он в комментарии ТАСС.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Токио-2020, а также пятикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе.

Летние игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее в этот день ФСБР сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил спортсмена до лицензионного турнира в Баку. Вместо Садулаева на лицензионные соревнования в Азербайджан поедет Алихан Жабраилов. Говоря о причинах, пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян рассказал, что Садулаев не выступит в предолимпийских стартах из-за несоответствия критериям. По его словам, в МОК не уточнили, о каких критериях речь.

Комментируя это решение, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова указала на двойные стандарты МОК. По ее словам, в организации придумывают что угодно, лишь бы не допустить до соревнований сильнейших российских спортсменов.