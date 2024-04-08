Реклама
Прямой эфир
Мир
МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС
Мир
Конгрессмен назвал консульство Ирана в Сирии законной целью Израиля
Общество
Мэр призвал жителей Орска эвакуироваться в связи с выходом из берегов реки Елшанка
Мир
Глава ГУР Украины заявил о хорошей защищенности Крымского моста
Спорт
«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции после ухода «Фенербахче» с поля в начале матча
Происшествия
Минобороны пресекло атаку дрона на Брянскую область
Мир
Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме
Общество
В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Общество
Синоптик пообещал москвичам июньское тепло на следующей неделе
Происшествия
Крупный пожар произошел в складских помещениях в Краснодарском крае
Армия
Арт-расчет уничтожил два укрепленных опорпункта ВСУ и до 10 боевиков
Мир
Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС
Общество
В администрации Ростовской области сообщили об упавшем в регионе БПЛА
Спорт
Теннисистка Касаткина проиграла в финале турнира WTA-500 в Чарльстоне
Общество
Для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в Россию
Общество
Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» назвали имя своего куратора

Теннисистка Касаткина проиграла в финале турнира WTA-500 в Чарльстоне

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Даниэль Коллинз в финале теннисного турнира серии WTA-500, прошедшем в воскресенье, 7 апреля, в Чарльстоне, США. Призовой фонд турнира составляет более $920 тыс.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», матч длился 1 час 19 минут и завершился со счетом 2:6, 1:6.

В течение игры Касаткина допустила пять двойных ошибок и выполнила один эйс. Коллинз допустила три двойные ошибки и два эйса. У американки четыре из 12-ти брейк-пойнтов.

26-летняя Касаткина проиграла свой пятый подряд финал турнира WTA. Это третье поражение в течение года после матчей в Аделаиде и Абу-Даби. На счету россиянки шесть титулов.

30-летняя Коллинз стала победителем турнира WTA второй раз подряд. У теннисистки четыре титула.

«Против топовых соперниц нечего терять и потому удается их обыгрывать»
Российская теннисистка Элина Аванесян — о мощной серии, успешном «Ролан Гаррос» - 2023 и кумирах детства

Ранее, 6 апреля, Касаткина обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в финал турнира WTA-500 в Чарльстоне. Во время третьей партии Касаткиной пришлось взять медицинскую паузу.

До этого, 29 марта, российская теннисистка Александрова проиграла в полуфинале турнира в Майами. Матч россиянки с соперницей из США Даниэль Коллинз закончился со счетом 3:6, 2:6. В январе 2023 года Коллинз объявила о своем намерении завершить карьеру после окончания текущего сезона.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024