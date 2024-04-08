Теннисистка Касаткина проиграла в финале турнира WTA-500 в Чарльстоне
Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Даниэль Коллинз в финале теннисного турнира серии WTA-500, прошедшем в воскресенье, 7 апреля, в Чарльстоне, США. Призовой фонд турнира составляет более $920 тыс.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», матч длился 1 час 19 минут и завершился со счетом 2:6, 1:6.
В течение игры Касаткина допустила пять двойных ошибок и выполнила один эйс. Коллинз допустила три двойные ошибки и два эйса. У американки четыре из 12-ти брейк-пойнтов.
26-летняя Касаткина проиграла свой пятый подряд финал турнира WTA. Это третье поражение в течение года после матчей в Аделаиде и Абу-Даби. На счету россиянки шесть титулов.
30-летняя Коллинз стала победителем турнира WTA второй раз подряд. У теннисистки четыре титула.
Ранее, 6 апреля, Касаткина обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в финал турнира WTA-500 в Чарльстоне. Во время третьей партии Касаткиной пришлось взять медицинскую паузу.
До этого, 29 марта, российская теннисистка Александрова проиграла в полуфинале турнира в Майами. Матч россиянки с соперницей из США Даниэль Коллинз закончился со счетом 3:6, 2:6. В январе 2023 года Коллинз объявила о своем намерении завершить карьеру после окончания текущего сезона.