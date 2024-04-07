В Химках женщину задержали по подозрению в убийстве супруга

В Химках следователи задержали 32-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве супруга. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщило главное управление СК России по Московской области.

«6 апреля подозреваемая, находясь в квартире по улице Маяковского в городе Химки, в ходе ссоры нанесла своему супругу ножом колото-резаное ранение груди. От полученной травмы мужчина скончался на месте», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли следы рук, нож и другие вещи. Кроме того, в ведомстве добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы.

Ранее, 23 марта, на юго-востоке Москвы муж забил супругу кувалдой по голове. После содеянного он сам вызвал правоохранителей и признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.