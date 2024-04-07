Женщину и двух ее котов спасли при осмотре главой МЧС подтопленных улиц в Орске

Во время осмотра главой МЧС России Александром Куренковым подтопленных улиц города Орска удалось спасти пожилую женщину. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пенсионерка оказалась дома одна, а первый этаж здания затопило. Спасатели по лестнице эвакуировали ее со второго этажа вместе с двумя котами.

«Многие люди до сих пор не хотят эвакуироваться. Им кажется, что высота этажей их защитит. В такой ситуации граждане подвергают себя опасности», — напомнили в МЧС России.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей.