В МЧС подтвердили новый прорыв дамбы в Орске
Новый прорыв дамбы произошел в субботу, 6 апреля, в Орске. Об этом «Известиям» сообщили в МЧС РФ.
«Очередной раз подмыло дамбу, прорыв, да. Идет эвакуация в поселке Никель. Вода прибывает», — уточнили там.
Ранее сообщалось, что в поселке Никель началась эвакуация жителей из-за паводка после прорыва дамбы. В настоящее время в Орске действуют 12 пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления. Власти увеличат их число в случае необходимости.
В этот же день в МЧС сообщили, что в Орске после прорыва дамбы эвакуировали более 1,1 тыс. человек.
Прорыв дамбы в городе произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. На следующий день мэр города Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило и он серьезно пострадает из-за этого.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.