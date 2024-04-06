Только четыре француза из десяти заявили об ощущении финансового благополучия
Согласно опросу французского Центра по изучению общества и потребления, только четверо из 10 (39%) граждан удовлетворены своим финансовым положением. Для достижения финансового благополучия французам в среднем не хватает половины суммы минимальной оплаты труда, пишет Le Figaro.
«Для достижения этого пресловутого «финансового благополучия» французам не хватает значительной суммы: они утверждают, что в среднем для «хорошей жизни» им нужно дополнительно €897 в месяц», — приводит результаты исследования Le Figaro.
Издание также отмечает, что под «финансовым благополучием» опрошенные французы имеют в виду удовлетворенные базовые потребности (27%), отсутствие трудностей, вызванных нехваткой денег (23%), и возможность позволить себе «маленькие радости» (18%).
В то же время 14 марта агентство Bloomberg отмечало, что заработная плата в России демонстрирует двузначный рост, рубль стабилизировался, а зарплаты граждан, у которых были самые низкие доходы в стране, за последние три квартала быстро увеличивались.