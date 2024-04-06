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Появились снятые с воздуха кадры затопленного при прорыве дамбы Орска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Видеокадры, на которых запечатлен частично затопленный в результате прорыва дамбы город Орск в Оренбургской области, снятые с воздуха, имеются в распоряжении «Известий» в субботу, 6 апреля.

На них видны погруженные в воду дома и участки вокруг них, а также сама поврежденная дамба.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. В регионе подтоплено почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.

На следующий день мэр города Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило и он серьезно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.

Кроме того, 6 апреля в Ростехнадзоре сообщили «Известиям», что в 2020 году дамбу в Орске проверяли и выявили 38 замечаний. Кроме того, западно-уральское управление ведомства направляло письмо в управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации города о представлении информации о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья в 2024 году. В ответ на это в УЖКХ уточнили, что проводятся визуальные наблюдения сооружений и контролируется состояние.

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