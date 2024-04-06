Реклама
Прямой эфир
Мир
Австралия назначит спецпредставителя для расследования гибели волонтеров в Газе
Общество
Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года
Общество
Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуацией в Оренбургской области
Экономика
В Минпромторге назвали сроки презентации новой версии Aurus Senat
Общество
«Известия» показали приграничную Козинку под Белгородом после обстрелов ВСУ
Общество
Напавший на губернатора Чибиса Быданов останется в больнице под охраной
Спорт
Поздняков заявил о поддержке в ОКР не приемлющих условия МОК атлетов
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки
Общество
Гидролог рассказал о повлиявших на прорыв дамбы в Орске факторах
Общество
Слуцкий почтил память Жириновского в годовщину смерти политика
Происшествия
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Мир
В МИД РФ назвали атаку дрона на приднестровскую воинскую часть провокацией
Мир
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Мир
Немецкий политик назвал неверным возможный отказ от поставки вооружений Израилю
Общество
Люди продолжают нести цветы к мемориалу у здания «Крокус Сити Холла»
Спорт
Мамиашвили заявил о рассмотрении борцами из РФ возможности участия в ОИ-2024
Сюжет:

Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуацией в Оренбургской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за паводка Роспотребнадзор усиленно контролирует санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Оренбургской области. Об этом 6 апреля сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Оренбургской области управлением Роспотребнадзора по региону усилен контроль за санитарно- эпидемиологической обстановкой. Наиболее сложная ситуация на данный момент складывается в городе Орске», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что специалисты Роспотребнадзора в Оренбургской области ежедневно контролируют качество питьевой воды на всех стадиях ее подготовки, но всё же советуют жителям региона пока пить только бутилированную и кипяченую воду, потому что сохраняется риск загрязнения водопровода.

Кроме того, ведомство следит за питанием, питьевым режимом и общими условиями, в которых люди находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

Там также добавили, что ситуация с паводком в Оренбургской области находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Авария или халатность: почему в Орске прорвало дамбу
С места ЧП в пункты временного размещения эвакуировано более 3 тыс. человек

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Правительство Оренбургской области сообщило 6 апреля, что в Орске с подтопленной территории эвакуированы около 2 тыс. человек, причем 320 находятся в ПВР, 85 из них — дети. В городе подтоплено 2400 жилых домов и 3065 домовых территорий.

Также утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он серьезно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

Правительство региона сообщило, что в Орске нет проблем с поставками продуктов и прочих товаров в магазины, а автомобильная и железная дороги работают в штатном режиме.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024