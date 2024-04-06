Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуацией в Оренбургской области

Из-за паводка Роспотребнадзор усиленно контролирует санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Оренбургской области. Об этом 6 апреля сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Оренбургской области управлением Роспотребнадзора по региону усилен контроль за санитарно- эпидемиологической обстановкой. Наиболее сложная ситуация на данный момент складывается в городе Орске», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что специалисты Роспотребнадзора в Оренбургской области ежедневно контролируют качество питьевой воды на всех стадиях ее подготовки, но всё же советуют жителям региона пока пить только бутилированную и кипяченую воду, потому что сохраняется риск загрязнения водопровода.

Кроме того, ведомство следит за питанием, питьевым режимом и общими условиями, в которых люди находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

Там также добавили, что ситуация с паводком в Оренбургской области находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Правительство Оренбургской области сообщило 6 апреля, что в Орске с подтопленной территории эвакуированы около 2 тыс. человек, причем 320 находятся в ПВР, 85 из них — дети. В городе подтоплено 2400 жилых домов и 3065 домовых территорий.

Также утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он серьезно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

Правительство региона сообщило, что в Орске нет проблем с поставками продуктов и прочих товаров в магазины, а автомобильная и железная дороги работают в штатном режиме.