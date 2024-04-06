Глава Оренбургской области назвал ситуацию с подтоплением в Орске сложной

Ситуация с подтоплением в Орске сложная, в ближайшие дни жители не смогут вернуться в свои дома. Об этом заявил в субботу, 6 апреля, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Специалисты доложили, что проект дамбы (в Орске. — Ред.) рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую. И такой паводок, скорее, — исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче. А масштабы нанесенного стихией вреда существенны», — написал Паслер.

В городе работают над вопросом о создании пунктов длительного размещения, потому что ситуация с паводком не разрешится в ближайшие дни. Губернатор заверил, что в этих пунктах жителей обеспечат всем необходимым. Паслер добавил, что пострадавшие от стихии получат единовременные выплаты по 20 тыс. рублей на каждого, а при утрате имущества людям также перечислят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на человека.

Кроме того, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в настоящее время уровень воды в реке Урал достигает 855 см, и она будет прибывать. Он обратился к жителям пригородных поселков.

«Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления», — говорится в заявлении, распространенном его пресс-службой.

Салмин предупредил, что скоро в городе включат систему оповещения об эвакуации, и призвал жителей отнестись к этому сигналу серьезно. Мэр напомнил, что в городе действует режим чрезвычайной ситуации, и власти обязаны обеспечить безопасность населения.

Глава Оренбурга также сообщил, что в городе развернуты два пункта временного размещения (ПВР), один из них находится в школе на Авиационной улице, а другой — в доме культуры «Орбита» на Заводской улице.

Пресс-служба правительства Оренбургской области, в свою очередь, сообщила в своем Telegram-канале, что в Орске с подтопленной территории эвакуированы около 2 тыс. человек, причем 320 находятся в ПВР, 85 из них — дети. В городе подтоплено 2400 жилых домов и 3065 домовых территорий.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы.

Также утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он сильно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область 6 апреля вылетел самолет Ил-76, на борту которого находятся более 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России. Также этот рейс доставит в Оренбургскую область оборудование для эвакуации населения и ликвидации последствий паводка.