В правительстве региона заявили об отсутствии проблем с поставками продуктов в Орске

В Орске Оренбургской области, где произошли прорыв дамбы и подтопление, нет проблем с поставками продуктов и прочих товаров в магазины. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.

«На данный момент проблем с поставками продуктов и других товаров в Орске нет. <…> Возможно, что в связи с повышенной тревогой жители начнут формировать запасы продуктов. Торговые сети к этому готовы: обеспечат подвоз», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Там добавили, что перед властями и оперативными службами сейчас стоит задача эвакуировать жителей с территорий, куда пребывает вода.

Кроме того, Орск не отрезан паводком от внешнего мира, а автомобильная и железная дороги продолжают штатно работать. Подтоплена лишь старая часть города, подчеркнули в правительстве региона.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей. Кроме того, мэрия Оренбурга заявила, что уровень воды в реке Урал неподалеку от города поднялся до 828 см при опасной отметке в 930 см.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей эвакуироваться, перебираясь к родным или обращаясь к властям в своих населенных пунктах, чтобы получить место в пункте временного размещения (ПВР), а не дожидаться спасательных служб.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. В городе развернуты ПВР на 6,5 тыс. человек. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он из-за этого сильно пострадает.