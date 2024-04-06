Австралия назначит спецпредставителя для расследования гибели волонтеров в Газе

Правительство Австралии назначит специального представителя для расследования обстоятельств израильского удара в секторе Газа, в результате которого погибли волонтеры благотворительной организации World Central Kitchen. Об этом 6 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Австралии.

«Правительство назначит специального представителя, который будет сотрудничать с израильской стороной для того, чтобы обеспечить максимальную корректность процесса», — заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на пресс-конференции в Аделаиде.

Накануне ВС Израиля уволили двух офицеров и объявили выговор нескольким командирам из-за случившегося. Расследование выявило грубые ошибки в действиях военнослужащих во время атаки, в результате которой погибли волонтеры.

Вонг назвала увольнения «первыми необходимыми шагами». Тем не менее, по ее мнению, израильское правительство в полной мере еще не оценило «всей тяжести последствий гибели семи гуманитарных работников».

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

В Армии обороны Израиля со своей стороны заявили, что удар по конвою благотворительной организации произошел по ошибке, военные приняли волонтеров за боевиков ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.