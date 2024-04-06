Власти Орска призвали к эвакуации жителей еще нескольких поселков

Руководство Орска Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, призвало срочно эвакуироваться жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей, Рабочий, а также улицы Борисоглебского. Об этом 6 апреля сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Автобусы для эвакуации находятся на проспекте Никельщиков, [дом] 67, возле ДК Металлургов, по переулку Неженскому, в районе улиц Строителей и Докучаева», — уточняется в сообщении.

В администрации напомнили, что пункты временного размещения (ПВР) расположены в школах № 13, 11, 52 и 15. Доставлять туда людей помогает служба такси. Оставить заявку на эвакуацию можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы, добавили там.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей, а вода добралась до более чем 2,4 тыс. жилых домов и 3065 придомовых территорий.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин попросил жителей не дожидаться спасательных служб, а эвакуироваться самим, уезжая к родным или обращаясь в администрацию своих населенных пунктов, чтобы получить место в ПВР.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы активно работают все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов получилось устранить, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он сильно пострадает от этого.