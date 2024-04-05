Блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей за семь месяцев
За семь месяцев иноагентов и блогеров оштрафовали на 3,5 млн рублей. Взыскания средств были за нарушение закона «О рекламе», сообщает телеканал «Известия». Штрафы выписали и посредникам, занимающимся продвижением в соцсетях и на каналах известных инфлюенсеров. Всего с сентября 2023 года было вынесено 52 постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов в этом году уже увеличилась почти в 11 раз.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.