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ФСБ пресекла преступную деятельность «черных банкиров» в Запорожской области и ДНР

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), которая незаконно обналичивала гривны на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе ведомства.

«Прекращено функционирование 29 офисов, специализирующихся на незаконных банковских операциях по обналичиванию гривны под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения украинских банков, а также сделках с криптовалютой через зарубежные электронные финансовые площадки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, за 2023 год участники ОПГ обналичили и вывели за рубеж денежные средства на сумму около 500 млн украинских гривен (около $12,82 млн).

В отношении трех лиц группировки возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц»). Расследование продолжается.

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Ранее, 22 марта, сообщалось о задержании подозреваемого в руководстве ОПГ в Приморье Геннадия Лазарева. По версии следствия, Лазарев не позднее 1996 года создал под своим руководством структурированную преступную группу для совершения тяжких преступлений — хищений имущества РФ, вверенного образовательному учреждению.

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