Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над Белгородской областью. Об этом 4 апреля сообщило Минобороны РФ.
«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в этот день дежурные средства ПВО сбили три украинских дрона над регионом. Кроме того, были уничтожены два беспилотника над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.