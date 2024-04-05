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День на дне: чем Алена Бабенко шокировала зрителей «Современника»

Режиссер Гульназ Баллейсова инсценировала пьесу драматурга из ЮАР Атола Фугарда «Здесь живут люди»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
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Спектакль «Это моя жизнь» — первая попытка российского режиссера поставить «южноафриканского Достоевского». Именно с этим русским писателем сравнивают на родине Атола Фугарда. Главную роль режиссер Гульназ Баллейсова отдала заслуженной артистке России Алене Бабенко. На сцене большую часть времени ее героиня мечется полуодетая, откровенно говорит о сексе, но спектаклю это не помогает. Возможно, сказывается долгое отсутствие худрука в театре. «Известия» посмотрели постановку и задумались о вечном.

Метания, страдания и курение

Атол Фугард — южноафриканский романист, драматург, актер, режиссер театра и кино. Он не так широко известен российскому театралу. Хотя на родине его сравнивают с Достоевским. Зато Фугарда могут знать синефилы. В 2005 году экранизация его романа «Цоци» получила «Оскара» как «Лучший фильм на иностранном языке». С учетом поворота отечественной культуры в том числе и в сторону Африки, возможно, для наших зрителей откроются и другие интересные авторы.

Режиссер Гульназ Балпейсова инсценировала пьесу Атола Фугарда «Здесь живут люди». Для нее эпиграфом к спектаклю стали слова автора: «Зритель должен выйти из зала и вспомнить о себе что-то глубоко запрятанное или давно забытое, чтобы в итоге ощутить, что и выход есть, и надежда». Вселять надежду должны были четыре актера труппы «Современника»: Алена Бабенко (Милли), Иван Стебунов (Дон), Ефим Белосорочка (Шорти) и Марта Хованская (Сисси).

Действие пьесы происходит в пригороде Йоханнесбурга — Брамфонтейне. Декорации Ольги Никитиной настраивали зрителя на драму. На фоне прекрасной природы — то ли дом под снос, то ли аллегория рушившейся жизни героев. Здесь хозяйка — Милли.

Сцена из спектакля «Это моя жизнь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Появление главной героини, которую играет Алена Бабенко, не расставляло точки над «и». Где это? Что это? Женщина то ли во хмелю, то ли не выспалась — она ходит босиком по полу, хотя в доме холодно. Заваривает кофе, и на запах выходят жильцы этого дома. От бессилия хозяйка валится на стол, лежит на нем, курит, ругается с появляющимися в пространстве импровизированной кухни людьми.

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Долговязый Шорти в майке-«алкоголичке» не может видеть, как его жена — лохматая и в трусах — виляет пятой точкой перед Доном. Дон единственный в этой компании с утра уже при параде. Мужчина в пиджаке, собран и очень хочет кофе, которого у него нет, да и денег хозяйке за квартиру он еще должен. Он делает хорошую мину при плохой игре и лишь философствует с утра пораньше.

— Во мне умерла воля к действию, — говорит Дон. — Когда я лег в четыре часа, у меня была сотня причин, чтобы встать. А когда вы на меня смотрели, не осталось ни единой. Я отбросил их все, одну за другой. Сартр называет это состояние экзистенциальной тоской.

Сцена из спектакля «Это моя жизнь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Дон гордо заявляет, что завалил бухгалтерское дело. Зато у него хорошо получается рассуждать. Речь поставленная, витиеватая. В отличие от хозяйки, которая бубнит себе под нос.

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Эксцентричная парочка — Шорти и Сисси — кажется примером несовместимости. Он — почтальон, выращивающий на досуге шелковичных червей. Она — кокетка, которая мечтает выкинуть этих червей. Потому что о них муж заботится больше, чем о ней. Шорти каждый день покупает им свекольную ботву и ждет, что из маленьких червячков появятся бабочки, а не моль.

Все разные, но вроде уживаются. Раньше их сближали общие посиделки за пивом с сосисками. Но с тех пор, как каждый из них задолжал хозяйке, больше по вечерам они не собираются дружной компанией.

Сцена из спектакля «Это моя жизнь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Хозяйка не знает, как изменить жизнь соседей. Но чувствует, что начинать надо с себя. А пока, босая и лохматая, она будит по утрам неудачников и строит несбыточные планы.

Выходки Милли порой повергают в шок: она то взгромождается на стол и лежа курит, то орет в окно, то разговаривает с зеркалом. Зритель теряется в догадках: либо это нечто похожее на горьковских персонажей из «На дне», либо это какой-то подпольный публичный дом, где дамы развязны, а мужчины выбирают из них более доступную.

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Примиряет с происходящим музыка. Из динамиков радиолы доносится «Неаполитанская песня» (Dicitencello vuje) в исполнении Марио Ланца. Вообще плей-лист к спектаклю доставляет отдельное удовольствие. Тут и Something's Got a Hold On Me от Этты Джеймс, и группа Led Zeppelin со своим хитом Stairway to Heaven, и даже блюз Cry Baby от Дженис Джоплин.

Сцена из спектакля «Это моя жизнь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

«Моя жизнь только начинается», — говорит Милли, доставая розовое платье в конце первого акта. Но даже красивое платье не смогло удержать часть зрителя. Не дождавшись второго акта, некоторые ушли в антракте. Возвращаясь к эпиграфу спектакля, видимо, так и не смогли накопать сокровенное из давно забытого.

Сеанс самоанализа с переодеванием

Второй акт начался с феерического появления главной героини. Если уж новая жизнь, то в розовом цвете! Милли в платье из атласа и газа, в рюшах и оборках, с макияжем и укладкой в стиле Гэтсби. Это неспроста. Оказывается, есть повод удивить всех— сегодня ее день рождения! Праздновать ей не с кем, и она приглашает двух самых близких мужчин — своих соседей.

Цветы, вино, квадратный торт, сумасшедшие танцы и сеанс саморазоблачения от той, которую они никогда не видели такой — красивой и желанной. Милли бы сейчас не с Доном и Шорти веселиться, а пить шампанское в компании любимого мужчины. Но ему не место на празднике.

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Сейчас ей надо только выговориться. А вместо профессионального психолога — соседи-неудачники. Дон предполагает, что вся злость и недолюбленность в ней из-за последствий изнасилования. Но это не так. Детская травма кроется в разбитых надеждах и насмешке мальчишки.

Сцена из спектакля «Это моя жизнь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Оказывается, 11-летней девочкой Милли мечтала о счастье, сидела на заборе и пела: «Звезда покатилась с неба, желанье успей загадать». А в это время ее лучший друг Безил топтал ногами тараканов возле фонарного столба. Дети знали, кто первым дотронется до фонаря, когда зажжется свет, у того оно и сбудется. На этот раз Милли была первой. Она закричала: «Мое желание, сбудься!» Безилу стало завидно, и он сказал ей, что желания не сбываются. Но девочка только посмеялась над ним.

Тогда она загадала просто счастья. При каждом случае — увидит ли Милли падающую звезду, черную кошку или белую лошадь — она задумывала желание. И оно было одинаковое — счастья! Она держала его за хвост. Но, когда Милли повзрослела, вместо Безила с тараканами у столба появился взрослый мужик с тараканами в голове. Он спит с Милли, жует ливерную колбасу в кровати и рассуждает о будущей семье и детях. Опрометчиво Милли напоминает, что через неделю ей 50.

Сцена из спектакля «Это моя жизнь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Милдред Констанс Дженкинс 50 лет больше не женщина, — пересказывает соседям свой последний разговор Милли.

Она даже и не думала, что мужчина, на которого у нее были планы, скажет ей такие страшные слова. Раз в 50 родить не можешь, то ты как вещь без функции. Он буднично предложил Милли покончить с тем, что было, и остаться друзьями.

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Она и покончила. Но попутно решила сделать больно и тем, кто слушал ее откровения. Досталось безобидному Шорти. Она жестоко обвинила его в мужской несостоятельности — именно из-за этого от него бегает Сисси! Вместе с Милли над ним посмеялся и Дон. Мордобой, испорченное платье, разборки с вернувшейся не вовремя Сисси. Но зато это настоящая жизнь, а не придуманная.

Сцена из спектакля «Это моя жизнь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Актерский ансамбль пока не случился. Каждый из артистов прекрасен по-своему, но солирует в нем Алена Бобенко. Решение образа ее героини напоминает Элизу Дулиттл в «Пигмалионе». Только с хорошим бэк-граундом. Превратится ли Милли в бабочку или так и останется серой молью, можно оценить 15 апреля.

Возможно, причиной неуверенной поступи по сцене стало отсутствие капитана на мостике. После великих предшественников, легендарной Галины Волчек и попытки построить свой театр на обложках «Современника» Виктора Рыжакова, труппу потряхивало.

Сейчас «Современник» живет с худсоветом. Но и у коллективного разума единого вектора пока не просматривается. Растерянные дорогой звезды — Сергей Герман, Никита Ефремов и другие — больше не выходят в спектаклях. Появившиеся Сергей Шакуров и Александр Балуев — надежда на то, что и их поклонники станут завсегдатаями театра на Чистых прудах. Сделать хит пока удалось только Гарику Сукачеву, поставившему «САШАШИШИН». Но, быть может, молодая режиссура, которую активно ищет «Современник», внесет свежее дыхание в творческую жизнь прославленого коллектива. Ждем-с.

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