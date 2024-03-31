 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен
Общество
Российским спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ
Мир
Число погибших в Газе возросло до 32,7 тыс. человек
Мир
Конгрессмен США Уолберг призвал нанести ядерный удар по сектору Газа
Общество
Бастрыкин проверил работу специалистов на месте теракта в «Крокусе»
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Общество
Гладков навестил в больнице пострадавших при атаках ВСУ жителей Белгородской области
Мир
МИД передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к терактам в России
Армия
Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA
Общество
Патриарх Кирилл пригрозил священникам ПЦУ карой Божьей
Мир
Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи
Общество
Число подтопленных домов в Алтайском крае увеличилось до 478
Армия
Сальдо сообщил об уничтожении места дислокации СБУ в Херсонской области
Мир
На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия
Мир
Глава ЦИК Турции оценил ход голосования на муниципальных выборах в стране
Мир
Принц Гарри озаботился отсутствием семейных праздников у его детей
/

Буллинг по-советски: чем интересен новый спектакль по повести Алексея Толстого

Премьерная постановка Театра Моссовета «Кабаре «Гадюка» способна удивить даже бывалых зрителей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необычная постановка появилась в афише одного из ведущих театров столицы. Драму в стиле кабаре с выстрелами и песнями сыграли 30 марта на сцене «Под крышей» Театра Моссовета. Это режиссерский дебют актрисы Анны Галиновой. Для него она взяла серьезную прозу — повесть Алексея Толстого «Гадюка». Зрители со стажем помнят экранизацию 1965 года, где главную роль сыграла красавица Нинель Мышкова. У Галиновой героиней стала молодая артистка Мария Мацель. «Известия» побывали на премьере и удивились увиденному.

От Муми-тролля к Толстому

«Кабаре «Гадюка» — спектакль о времени, когда мир стремительно рушился в огне грозных послереволюционных событий. Кроме броского названия театралов манило на премьеру и имя режиссера. Анна Галинова — актриса Театра Моссовета. Многие знают ее по ярким работам на сцене МХТ имени Горького времен Эдуарда Боякова, Театра наций. А в театральном центре «На Страстном» не могут забыть ее Хемуля в спектакле «Муми-тролль и комета».

Но в культурный шок поверг зрителей худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли, который пригласил Анну Галинову на роль Офелии. В его прочтении шекспировского «Гамлета» она — не прозрачная неземная девушка, а своенравная «пампушка-веселушка». В общем, от спектакля такой харизматичной актрисы поклонники ожидали как минимум нескучной режиссерской работы.

актеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В программке значилось, что в постановке два акта и у каждого свое название. «Кабаре» — первый, и «Сны Ольги Вячеславовны» — второй. Попадая в полумрак зала, зрители видели ярко-красный бархатный занавес, а над ним — курящую маску с горящими синими глазами. По центру установили фортепиано. Часть зрителей приглашали присесть к столикам.

Сценография интриговала. С третьим звонком в зале появились кокотки в исподнем и корсетах. Сверкая панталонами, девицы пили водку и танцевали канкан. Их развлекал тапер за инструментом, наигрывавший «Мадам Люлю». И только буфетчица была занята делом.

Японский городовой: на московских сценах женились и боролись с инфекцией
Самые интересные театральные премьеры февраля

Вдруг с криками и руганью в зрительный зал вбежал мужчина в рыжей шубе. Продолжая с кем-то ругаться, он пробирался через зрительские ряды, а тем, кто его не пускал, обещал откусить нос. Как выяснилось, этот возбужденный человек — не кто иной, как сам Алексей Николаевич, автор пьесы «Гадюка». Он в спектакле за рассказчика, играет его Влад Боковин.

Главная героиня произведения — купеческая дочка, 17-летняя гимназистка Оленька Зотова. Однажды ее детство и девичьи грезы о муже-блондине и розовом пеньюаре растворились в крови родителей. На глазах Ольги бандиты-налетчики убили их, а ее саму чуть не изнасиловали. Убегая, нападавшие подожгли дом. Изувеченная девушка очнулась на больничной койке.

В госпитале Ольга влюбилась в раненого красноармейца Емельянова. Но судьба вскоре развела их: по оговору узнанного ею налетчика девушка оказалась в тюрьме.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Как быть, когда привычная жизнь рушится, а вместо дорогих нарядов — гимнастерка, галифе и шинель? Но именно эта, «вторая» жизнь и стала для героини самой счастливой. Олечка вновь встретила Емельянова и стала его вестовым. Она просто любила этого отчаянного храбреца. Пока его не убили.

Зотова отчаянно воевала, гнала врага до самого Владивостока. За женщину ее мало кто признавал, уж очень она была тоща и зла. Как гадюка.

С фронта Ольга Зотова вернулась в Москву. Устроилась в контору, где погрязла в бумажной работе. Там девушку стали звать «гадючка» и методично травили ее за мужиковатость и нелюдимость. Сейчас бы это назвали буллингом.

Сценический образ: за что москвичи любят Театр Моссовета
Как бездарный режиссер создал великий театр

Издевались над Ольгой и соседи по коммуналке в Китай-городе. И если бы не директор махорочного треста, напоминавший ей Емельянова, видала бы она их всех в гробу в белых тапках. Ради него Ольга превратилась в соблазнительную девушку.

И тогда некогда смеявшиеся почувствовали в ней соперницу. Финал у истории, как вы понимаете, трагичный.

Как всё сделано

Рассказать и прожить короткую и страшную судьбу Ольги Зотовой предстояло 23-летней актрисе Марии Мацель. Ей удалось воплотить на сцене перерождение героини от рафинированной барышни до боевого красноармейца и хладнокровной убийцы. Это дебют Марии на сцене Театра Моссовета.

Зрителям Мацель известна по кино, в котором снимается с десяти лет. На «Горький fest» за роль в фильме «Страна Саша» она получила приз за лучшую женскую роль. Еще ее называют актрисой инфернального режиссера Романа Михайлова. Мацель снялась в трех его картинах: «Отпуск в октябре», «Наследие» и «Поедем с тобой в Макао».

актеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Ученица Игоря Ясуловича окончила ВГИК и строила кинокарьеру. Но в активе у Марии уже есть и несколько успешных театральных работ. Так же как режиссер «Кабаре «Гадюка», Мацель играла Шекспира, только Джульетту в одноименной постановке БДТ. А свела судьба Марию и Анну на сцене Театра наций. Там актрисы вместе работали в спектакле «Сказка про последнего ангела». Недавно в Москве и Санкт-Петербурге представили премьеру спектакля «Буду сниматься в кино», в котором партнерами Марии Мацель были Андрей Смоляков и Евгения Дмитриева. Теперь яркую актрису заметили в Театре Моссовета. Пока — в качестве приглашенной.

Смешно. Безрассудно. Безумно. Волшебно: какие театральные сказки привлекают взрослую публику
Самые интересные сказочные спектакли сезона

Актеры труппы — Сергей Зотов, Глафира Лебедева, Ксения Комарова, Юлия Бурова, Анастасия Белова, Олег Отс — играют по несколько ролей сразу. В спектакле, поставленном в стиле кабаре 1920-х годов прошлого века, звучит живая музыка и песни времен Гражданской войны и нэпа, а все актеры обладают великолепными вокальными данными.

Несмотря на камерное пространство сцены «Под крышей», создатели постановки применили в оформлении инструменты, предназначенные для масштабных зрелищ. Тем продемонстрировали размах замысла художников Михаила Виноградова и Павла Егорова. Видеопроекция скачущего эскадрона красной конницы заставила зрителей содрогнуться и восхититься решением изобразить таким образом дух Гражданской войны. А усилиями художника Екатерины Сергеевой актеры почувствовали время на себе — нэпмановские шляпки и платья, полупрозрачное белье и юбки с разрезом «дальше не могу», чулки с подвязками и бархатные халаты. И это не выглядит пошло.

актеры
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В свое время повесть Алексея Толстого «Гадюка» вызвала острый отклик современников: читатели даже устраивали литературные суды над героиней, в том числе с участием настоящих прокуроров и судей.

Премьера спектакля «Кабаре «Гадюка» тоже не оставила зрителей равнодушными. Дебют актрисы и режиссера заметили. Такой аванс от театра, возможно, станет началом творческого союза. В любом случае на новый спектакль Анны Галиновой хочется прийти.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир