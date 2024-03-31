Буллинг по-советски: чем интересен новый спектакль по повести Алексея Толстого

Необычная постановка появилась в афише одного из ведущих театров столицы. Драму в стиле кабаре с выстрелами и песнями сыграли 30 марта на сцене «Под крышей» Театра Моссовета. Это режиссерский дебют актрисы Анны Галиновой. Для него она взяла серьезную прозу — повесть Алексея Толстого «Гадюка». Зрители со стажем помнят экранизацию 1965 года, где главную роль сыграла красавица Нинель Мышкова. У Галиновой героиней стала молодая артистка Мария Мацель. «Известия» побывали на премьере и удивились увиденному.

От Муми-тролля к Толстому

«Кабаре «Гадюка» — спектакль о времени, когда мир стремительно рушился в огне грозных послереволюционных событий. Кроме броского названия театралов манило на премьеру и имя режиссера. Анна Галинова — актриса Театра Моссовета. Многие знают ее по ярким работам на сцене МХТ имени Горького времен Эдуарда Боякова, Театра наций. А в театральном центре «На Страстном» не могут забыть ее Хемуля в спектакле «Муми-тролль и комета».

Но в культурный шок поверг зрителей худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли, который пригласил Анну Галинову на роль Офелии. В его прочтении шекспировского «Гамлета» она — не прозрачная неземная девушка, а своенравная «пампушка-веселушка». В общем, от спектакля такой харизматичной актрисы поклонники ожидали как минимум нескучной режиссерской работы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В программке значилось, что в постановке два акта и у каждого свое название. «Кабаре» — первый, и «Сны Ольги Вячеславовны» — второй. Попадая в полумрак зала, зрители видели ярко-красный бархатный занавес, а над ним — курящую маску с горящими синими глазами. По центру установили фортепиано. Часть зрителей приглашали присесть к столикам.

Сценография интриговала. С третьим звонком в зале появились кокотки в исподнем и корсетах. Сверкая панталонами, девицы пили водку и танцевали канкан. Их развлекал тапер за инструментом, наигрывавший «Мадам Люлю». И только буфетчица была занята делом.

Вдруг с криками и руганью в зрительный зал вбежал мужчина в рыжей шубе. Продолжая с кем-то ругаться, он пробирался через зрительские ряды, а тем, кто его не пускал, обещал откусить нос. Как выяснилось, этот возбужденный человек — не кто иной, как сам Алексей Николаевич, автор пьесы «Гадюка». Он в спектакле за рассказчика, играет его Влад Боковин.

Главная героиня произведения — купеческая дочка, 17-летняя гимназистка Оленька Зотова. Однажды ее детство и девичьи грезы о муже-блондине и розовом пеньюаре растворились в крови родителей. На глазах Ольги бандиты-налетчики убили их, а ее саму чуть не изнасиловали. Убегая, нападавшие подожгли дом. Изувеченная девушка очнулась на больничной койке.

В госпитале Ольга влюбилась в раненого красноармейца Емельянова. Но судьба вскоре развела их: по оговору узнанного ею налетчика девушка оказалась в тюрьме.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Как быть, когда привычная жизнь рушится, а вместо дорогих нарядов — гимнастерка, галифе и шинель? Но именно эта, «вторая» жизнь и стала для героини самой счастливой. Олечка вновь встретила Емельянова и стала его вестовым. Она просто любила этого отчаянного храбреца. Пока его не убили.

Зотова отчаянно воевала, гнала врага до самого Владивостока. За женщину ее мало кто признавал, уж очень она была тоща и зла. Как гадюка.

С фронта Ольга Зотова вернулась в Москву. Устроилась в контору, где погрязла в бумажной работе. Там девушку стали звать «гадючка» и методично травили ее за мужиковатость и нелюдимость. Сейчас бы это назвали буллингом.

Издевались над Ольгой и соседи по коммуналке в Китай-городе. И если бы не директор махорочного треста, напоминавший ей Емельянова, видала бы она их всех в гробу в белых тапках. Ради него Ольга превратилась в соблазнительную девушку.

И тогда некогда смеявшиеся почувствовали в ней соперницу. Финал у истории, как вы понимаете, трагичный.

Как всё сделано

Рассказать и прожить короткую и страшную судьбу Ольги Зотовой предстояло 23-летней актрисе Марии Мацель. Ей удалось воплотить на сцене перерождение героини от рафинированной барышни до боевого красноармейца и хладнокровной убийцы. Это дебют Марии на сцене Театра Моссовета.

Зрителям Мацель известна по кино, в котором снимается с десяти лет. На «Горький fest» за роль в фильме «Страна Саша» она получила приз за лучшую женскую роль. Еще ее называют актрисой инфернального режиссера Романа Михайлова. Мацель снялась в трех его картинах: «Отпуск в октябре», «Наследие» и «Поедем с тобой в Макао».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Ученица Игоря Ясуловича окончила ВГИК и строила кинокарьеру. Но в активе у Марии уже есть и несколько успешных театральных работ. Так же как режиссер «Кабаре «Гадюка», Мацель играла Шекспира, только Джульетту в одноименной постановке БДТ. А свела судьба Марию и Анну на сцене Театра наций. Там актрисы вместе работали в спектакле «Сказка про последнего ангела». Недавно в Москве и Санкт-Петербурге представили премьеру спектакля «Буду сниматься в кино», в котором партнерами Марии Мацель были Андрей Смоляков и Евгения Дмитриева. Теперь яркую актрису заметили в Театре Моссовета. Пока — в качестве приглашенной.

Актеры труппы — Сергей Зотов, Глафира Лебедева, Ксения Комарова, Юлия Бурова, Анастасия Белова, Олег Отс — играют по несколько ролей сразу. В спектакле, поставленном в стиле кабаре 1920-х годов прошлого века, звучит живая музыка и песни времен Гражданской войны и нэпа, а все актеры обладают великолепными вокальными данными.

Несмотря на камерное пространство сцены «Под крышей», создатели постановки применили в оформлении инструменты, предназначенные для масштабных зрелищ. Тем продемонстрировали размах замысла художников Михаила Виноградова и Павла Егорова. Видеопроекция скачущего эскадрона красной конницы заставила зрителей содрогнуться и восхититься решением изобразить таким образом дух Гражданской войны. А усилиями художника Екатерины Сергеевой актеры почувствовали время на себе — нэпмановские шляпки и платья, полупрозрачное белье и юбки с разрезом «дальше не могу», чулки с подвязками и бархатные халаты. И это не выглядит пошло.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В свое время повесть Алексея Толстого «Гадюка» вызвала острый отклик современников: читатели даже устраивали литературные суды над героиней, в том числе с участием настоящих прокуроров и судей.

Премьера спектакля «Кабаре «Гадюка» тоже не оставила зрителей равнодушными. Дебют актрисы и режиссера заметили. Такой аванс от театра, возможно, станет началом творческого союза. В любом случае на новый спектакль Анны Галиновой хочется прийти.