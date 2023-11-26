«Утерли нос Москве»: в Большом театре представили оперу «Бал-маскарад»

Шестой год ГАБТ сотрудничает с Челябинским государственным академическим театром оперы и балета им. М.И. Глинки. Постоянно проходят обменные гастроли. В этот раз артисты из города металлургов решили показать московским коллегам, как они справились с Верди, и привезли один из самых дорогих своих спектаклей. В Большом тоже есть опера «Бал-маскарад», которую для главной сцены страны ставила команда из Италии. «Известия» побывали на спектакле челябинского оперного, сравнили представления и узнали, что, кроме оперы, и какие околотеатральные слухи и скандалы волнуют зрителей Большого.

Зачем это Гергиеву?

Не успел челябинский оперный прибыть в Москву, а про его «Бал-маскарад» уже говорили как о самой дорогой, зрелищной и яркой постановке. Эти гастроли проходили в рамках фестиваля «Видеть музыку», на который Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки приготовил «Бал-маскарад» Верди и «Корсара» Адана. Вывезти музыкальный театр на гастроли — это всегда очень затратно. Так как вместе с поющими и танцующими составами едут и оркестры. Поэтому фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Елена Лапина

Опера «Бал-маскарад» пользуется неизменной популярностью по всему миру и считается одной из вершин творчества Джузеппе Верди. Любовные страсти и дворцовые интриги, шумный праздник и неминуемая трагедия — в ней есть всё. Этого сейчас хватает и в театральной жизни. Вновь заговорили о воссоздании дирекции императорских театров, планы на которую появились еще в конце прошлого века. Слить две главные сцены страны — Большой и питерскую Мариинку — из разряда невероятного. Но, по слухам, эта идея близка к реализации. Вот и зрителей ГАБТ тоже волнует эта перспектива. Кто будет во главе дирекции — вопрос. Зрители обсуждали его в театральном буфете до начала спектакля.

— Самый вероятный претендент — Валерий Гергиев, он всё же народный артист СССР и доказал свою преданность родине, порвав все контакты с заграницей, — со знанием дела убеждала подругу дама бальзаковского возраста.

— Да зачем это надо Валерию Абисаловичу, у него и так всё хорошо. Несколько зданий у Мариинки, еще и филиалы по стране, «Зарядье», — парировала ей подруга. — Зачем еще и Большой? Вот кто мечтал сесть на место Урина, так это Кехман и Цискаридзе. Да много желающих сейчас найдется подтолкнуть.

Тут не выдержала дама, допивавшая кофе за соседним столиком в буфете.

— Когда Иксанова (бывший генеральный директор Большого театра. — «Известия») готовили на выход, его тоже начали травить в СМИ, — возбужденно убеждала театралок женщина. — Говорили, что плохой директор. А когда ушел — да уже вроде и не такой плохой был руководитель. А вы вспомните, разве не так было, когда снимали с поста министра культуры Швыдкого? А как критиковали экс-министра Мединского!

Фото: Елена Лапина

Как признались «Известиям» сотрудники буфета, вообще у них такие разговоры — редкость.

— К нам люди приходят влюбленные в искусство и в наш театр, — тихо сказала девушка за стойкой. — А те, кто впервые попадает, вообще не в курсе каких-то интриг.

Решили узнать у билетеров, как обстановка в их коллективе, что у них говорят о возможной смене руководства.

— Да не говорят, а пишут! — возмутилась одна из сотрудниц. — СМИ, а не театр разносят небылицы. Вы разве не видите, у нас всё спокойно. Работаем. У нас прекрасный Владимир Георгиевич Урин. И никуда он не уходит.

А тем временем прозвенел третий звонок.

Почти Паваротти

«Бал-маскарад» — опера Джузеппе Верди на либретто Антонио Сомма по сюжету Эжена Скриба. Единственная из опер итальянского композитора, место действия которой — Соединенные Штаты Америки. Более того, оно было перенесено туда цензором. Первоначально Эжен Скриб замыслил пьесу, в основу которой легла история с убийством короля Швеции Густава III. Но в 1858 году, накануне премьеры, произошло покушение на Наполеона III. Власти Неаполя были напуганы и сочли, что опера Верди об убийстве короля может вдохновить неаполитанцев на восстание.

Фото: Елена Лапина

В результате от композитора потребовали изменить сюжет. И вот дворцовые интриги и любовные страсти уже разыгрываются в Бостоне. Губернатор города граф Ричард Варвик просматривает список приглашенных на бал и видит в нем имя Амелии, в которую давно тайно влюблен. Однако Амелия замужем за его секретарем и лучшим другом Ренато. Он и приносит Ричарду весть о заговоре против него.

В это время верховный судья приносит на подпись приказ об изгнании из города гадалки Ульрики. За нее вступается паж графа Оскар, говоря, что она предсказательница и всегда говорит правду, какой бы горькой она ни была. Ричард решает инкогнито отправиться к гадалке, чтобы самому испытать силу ее пророческого дара. Переодевшись, он отправляется к ней со свитой. Ульрика предсказывает графу смерть от руки друга. Но он отказывается в это верить...

«Бал-маскарад» был любимой оперой великого Лучано Паваротти, в ней он выходил в роли Ричарда. У челябинцев драматическую партию графа исполнил лирический тенор Алексей Пьянков. Он сделал это, не пытаясь сравниться с Паваротти, исполнил ее по-своему, нашел новые краски.

Виртуозное исполнение Андреем Меркульевым партии Ренато. Восхищение вызывает весь вокальный ансамбль и хор театра. А особенно исполнительницы женских партий — Гузелья Шахматова (Амелия), Алиса Чечель (Ульрика, колдунья), Эльвира Авзалова (Оскар). Последнюю зрители даже сравнивали с молодой Анной Нетребко.

Устоять перед искушением

Для постановки бессмертного творения Верди в столицу Южного Урала из Мариинки был приглашен именитый режиссер — заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов. Концепцию визуального оформления спектакля разработал народный художник России Вячеслав Окунев. Над воплощением масштабного замысла постановщика трудились не только в цехах театра, но и в трех мастерских города. Было сшито около 200 костюмов, и каждый из них — настоящий шедевр. А чтобы воссоздать на сцене роскошные интерьеры XVIII века, театр обратился в художественную мастерскую по дереву, где создали эксклюзивную мебель в стиле барокко.

Фото: Елена Лапина

— «Бал-маскарад» нам дался сложно, работали над ним в пандемию, — рассказал «Известиям» дирижер-постановщик, художественный руководитель театра Евгений Волынский. — И это точно не бюджетный спектакль: дорогие постановщики, декорации, костюмы. Премьера на родной сцене состоялась два года назад, а теперь хотелось показать его столичному зрителю.

Как рассказал худрук, у Челябинского театра оперы и балета М.И. Глинки с Большим театром заключен союз. ГАБТ уже шестой год приезжает к ним со своими спектаклями, а они в ответ — в Москву. В то время как на сцене Большого показывали «Корсара» и «Бал-маскарад», в челябинской опере давали балет «Коппелия» из афиши ГАБТ. Свое искусство демонстрировали звезды Елизавета Кокорева, София Маймула, Маргарита Шрайнер, Дмитрий Смилевски, Денис Захаров, Клим Ефимов.

— И не только обменные гастроли нас объединяют, наши коллеги приезжают в Москву для повышения квалификации, — говорит Евгений Волынский.

В 2017 году был заключен договор между Большим театром и Челябинской областью. Он действует до 2027 года. Теперь, когда муссируются слухи об уходе Владимира Урина из ГАБТ, коллектив из города металлургов переживает, не прервется ли их многолетнее сотрудничество и дружба.

Евгений Волынский уже десять лет руководит Челябинским театром оперы и балеты, а до этого объехал полмира, долгое время был музыкальным руководителем Польской национальной оперы в Варшаве. Худрук признается, что, когда приехал в Челябинск, набрал сразу полтруппы молодых певцов, выпускников консерватории. Сейчас у него одна из самых молодых трупп в России. В челябинскую оперу просятся артисты, работавшие за рубежом. Но худрук их принципиально не берет. Он уверен: надо помогать своим молодым дарованиям.

— Я насмотрелся на этих звезд, на их апломб, мне этого не надо, — говорит Евгений Волынский. — У наших артистов такой уровень, что не стыдно показывать на сцене Большого театра. А еще они очень скромные, не гонятся за деньгами, за гонорарами.

Фото: Елена Лапина

Но, как замечает худрук, артисты — натуры увлекающиеся. Некоторые мечтают о сцене Большого. Не каждый сможет устоять перед искушением, как когда-то смог сам худрук.

«Россия шиканула, утерла нос Москве»

В репертуаре ГАБТ есть своя постановка оперы Верди «Бал-маскарад». Ее в 2018 году поставили итальянцы — дирижер Джакомо Сагрипанти и режиссер Давиде Ливерморе. Но они решили сделать современное прочтение классики. Время действий перенесено в начало ХХ века, в эстетику кинематографического нуара. Спектакль больше напоминает блокбастер, созданный на сцене с большой фантазией. На такую трактовку создателей вдохновили Хичкок и его фильм ужасов «Птицы».

Челябинский дирижер не разделяет тягу коллег к препарированию классики. Себя Евгений Волынский называет ортодоксом.

— Если делаешь оперу, не надо себя выпячивать, — считает он. — Некоторые режиссеры и музыканты берут основу, чтобы реализовать свои амбиции. Но, я считаю, если ты такой талантливый и умный, напиши свою оперу. А брать и калечить то, что сделали классики, принципиально подогнав под свою трактовку, не имеющую никакого отношения к авторской версии, для меня это бред. Музыка прежде всего.

Поэтому на сцене полное соответствие эпохе произведения. Бал так бал — с кринолинами и декольте, с артистами балета в золотых и серебряных костюмах. Зрители чуть не после каждой сложной арии кричали из зала: «Браво!», а на поклонах долго не отпускали артистов со сцены, приветствуя их стоя.

— Россия шиканула, утерла нос Москве. Есть у нас в провинции и таланты, и деньги на такие грандиозные постановки, — говорила зрительница в гардеробе.

— Сделано на чистом сливочном масле, — восторгался седовласый театрал.

Зрители были не разочарованы, а приятно удивлены спектаклем челябинцев. Ждут новых гастролей.