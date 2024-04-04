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Власти Одессы решили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую

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Фото: TASS/BePress/ABACA
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Власти Одессы намерены переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую. Об этом 4 апреля сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Соответствующую инициативу приняла городская историко-топонимическая комиссия.

Помимо площади власти планируют переименовать улицу Бунина в Полицейскую улицу, а Жуковского — в улицу Леси Украинки.

Еще в декабре 2022 году в Одессе были демонтированы памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Накануне издание сообщало, что власти Украины планируют переименовать подконтрольные РФ Северодонецк и Первомайск. Так, местный парламент предлагает назвать Северодонецк Северскодонецком, а Первомайск — Сокологорском. Суммарно планируется переименовать семь городов и 44 села.

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Ранее, 20 марта, украинские СМИ сообщали, что на Украине планируют переименовать пять городов и 104 села. Синельниково, Бровары, Павлоград, Червоноград, Южное и еще 109 населенных пунктов Украины переименуют в рамках действующего в стране закона о декоммунизации, который предполагает переименование названий, которые каким-либо образом отсылают к СССР.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также со сносом памятников и демонтажом мемориальных досок.

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