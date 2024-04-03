Реклама
Прямой эфир
Культура
В Голливуде приступили к работе над пятой частью «Матрицы»
Спорт
Футболист Пиняев получил травму головы в столкновении с вратарем «Урала»
Политика
Путин назначил Беспалова генеральным директором Российского научного фонда
Мир
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
Происшествия
Ангар в Ростове-на-Дону загорелся на площади 1 тыс. кв. м
Общество
Путин указал на необходимость связать Сахалин с материковой частью РФ мостом
Мир
Столтенберг заявил, что в НАТО не обсуждают присутствие военных сил на Украине
Мир
Посол в РФ не исключила риск атак Ирана на израильские диппредставительства
Мир
Сийярто не ожидает приглашения Украины в НАТО на саммите в июле
Мир
Медики реанимировали одного из пострадавших после удара молнии в Японии
Происшествия
Пожар произошел в пляжном комплексе на берегу канала имени Москвы в Химках
Экономика
В России зафиксирован рост реальных зарплат на 8,5% в январе 2024 года
Общество
Путин сообщил о восстановлении более 10 тыс. объектов в новых регионах РФ
Мир
Столтенберг указал на намерение НАТО усилить свою роль в помощи Киеву
Мир
Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи на €188 млн
Мир
На Западе признали превосходство РФ над союзниками Украины в снаряжении

На Украине намерены переименовать подконтрольные РФ Северодонецк и Первомайск

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет Верховной рады по местному самоуправлению планирует переименовать города Северодонецк и Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 3 апреля сообщил замглавы комитета Роман Лозинский.

По его словам, парламент предлагает назвать Северодонецк Северскодонецком, а Первомайск — Сокологорском. Суммарно планируется переименовать семь городов и 44 села.

Лозинский также опубликовал и другие предложения законодательного органа.

«Красноград (Харьковская область) — Берестин, Першотравенск (Днепропетровская область) — Шахтерское, Первомайский (Харьковская область) — Златополь, Ватутино (Черкасская область) — Багачево, Дружба (Сумская область) — Журавское», — приводит его пост издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Мовная волна: к чему приведет новый виток украинизации
На Украине запретили русский язык в магазинах, банках и аптеках

Ранее, 20 марта, украинские СМИ сообщали, что на Украине планируют переименовать пять городов и 104 села. Синельниково, Бровары, Павлоград, Червоноград, Южное и еще 109 населенных пунктов Украины переименуют в рамках действующего в стране закона о декоммунизации, который предполагает переименование названий, которые каким-либо образом отсылают к СССР.

20 марта омбудсмен по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) о том, что необходимо избавиться от русских названий детсадов.

До этого, 21 февраля, стало известно, что профильный комитет Верховной рады поддержал переименование города Южноукраинск в Гард.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также со сносом памятников и демонтажом мемориальных досок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024