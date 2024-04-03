На Украине намерены переименовать подконтрольные РФ Северодонецк и Первомайск
Комитет Верховной рады по местному самоуправлению планирует переименовать города Северодонецк и Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 3 апреля сообщил замглавы комитета Роман Лозинский.
По его словам, парламент предлагает назвать Северодонецк Северскодонецком, а Первомайск — Сокологорском. Суммарно планируется переименовать семь городов и 44 села.
Лозинский также опубликовал и другие предложения законодательного органа.
«Красноград (Харьковская область) — Берестин, Першотравенск (Днепропетровская область) — Шахтерское, Первомайский (Харьковская область) — Златополь, Ватутино (Черкасская область) — Багачево, Дружба (Сумская область) — Журавское», — приводит его пост издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Ранее, 20 марта, украинские СМИ сообщали, что на Украине планируют переименовать пять городов и 104 села. Синельниково, Бровары, Павлоград, Червоноград, Южное и еще 109 населенных пунктов Украины переименуют в рамках действующего в стране закона о декоммунизации, который предполагает переименование названий, которые каким-либо образом отсылают к СССР.
20 марта омбудсмен по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) о том, что необходимо избавиться от русских названий детсадов.
До этого, 21 февраля, стало известно, что профильный комитет Верховной рады поддержал переименование города Южноукраинск в Гард.
В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также со сносом памятников и демонтажом мемориальных досок.