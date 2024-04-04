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МИД Польши заявил о создании совместной миссии НАТО на Украине

Сикорский: страны НАТО создали совместную миссию на Украине
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил 4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе.

Он отметил, что создание миссии НАТО на Украине не означает, что альянс собирается воевать.

«Мы решили создать миссию НАТО. Это не означает, что мы собираемся воевать, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности альянса по координации, обучению и планированию для более скоординированной поддержки Украины», — приводит его слова польский портал Onet.

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Также в этот день польский премьер-министр Дональд Туск отверг возможность прямого участия Польши в конфликте на Украине. При этом он отказался комментировать вопрос о возможности создания миссии НАТО на Украине.

Консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак заявил 4 апреля, что Великобритания, Франция и страны Северной Европы уже незаметно готовятся к отправке войск на Украину. По его словам, военным НАТО необязательно принимать участие в боевых действиях, достаточно обучать новобранцев и ремонтировать технику

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Украине и возможности отправки войск на ее территорию. До этого, 26 февраля, он сообщал, что лидеры стран Запада обсудили эту возможность. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что альянс ждут трагичные последствия, если он решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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