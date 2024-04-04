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Консультант Госдепа США заявил о подготовке НАТО к отправке войск на Украину

Люттвак: ряд стран НАТО уже незаметно готовится к отправке войск на Украину
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Фото: Global Look Press/photothek.net/Ute Grabowsky
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Великобритания, Франция и страны Северной Европы уже незаметно готовятся к отправке войск на Украину. Об этом 4 апреля сообщил консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак.

«Странам НАТО вскоре придется отправить солдат на Украину, иначе они смирятся с катастрофическим поражением. Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже незаметно готовятся к отправке войск — как небольших элитных подразделений, так и материально-технического и вспомогательного персонала, — которые могут оставаться вдали от линии фронта», — говорится в его материале для портала UnHerd.

Люттвак отметил, что странам — участницам НАТО придется отправить свои войска на украинскую территорию уже скоро, так как в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка личного состава. В ином случае Североатлантический альянс примет «катастрофическое поражение», добавил он.

По словам консультанта Госдепа США, военным НАТО необязательно принимать участие в боевых действиях, достаточно обучать новобранцев и осуществлять ремонт техники. Это позволит украинским коллегам выполнять свои боевые задачи, уточнила «Газета.Ru».

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Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Украине и возможности отправки войск на ее территорию. До этого, 26 февраля, он сообщал, что лидеры стран Запада обсудили эту возможность. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что альянс ждут трагичные последствия, если он решит отправить своих военных на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на то, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на украинской территории и активно помогают ВСУ в эксплуатации вооружений.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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