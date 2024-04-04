Польша не намерена принимать непосредственное участие в конфликте на Украине, заявил 4 апреля польский премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции в Гливице.

Польский премьер отказался комментировать вопрос о возможности создания миссии НАТО на Украине, в том числе из-за отсутствия полной информации о последствиях такого шага.

«В этот момент я могу повторить то, что я сказал и президенту [Франции Эммануэлю] Макрону, и то, что я также представил другим лидерам, президенту [США Джо] Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в <конфликте> на Украине», — добавил Туск, его слова приводит PAP.

26 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления западных лидеров о вероятной отправке войск НАТО на Украину повышают риск третьей мировой войны. Министр подчеркнул, что Венгрия будет призывать своих союзников не высказываться в ключе, который может приблизить мировую войну.

Ранее, 14 марта, президент Франции Макрон заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. Подобные заявления французский лидер делал и ранее, в феврале, однако тогда он не получил поддержки со стороны союзников в США, Великобритании, Германии и НАТО.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако российский президент неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.