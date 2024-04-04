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Врач предостерег водителей от приема корвалола

Врач Степаненко: водителям перед поездкой нельзя принимать корвалол
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Некоторые популярные среди водителей-сердечников препараты принимать не следует, среди таких — корвалол. Об этом 4 апреля рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

По его словам, в состав корвалола входит вещество фенобарбитал, которое обладает снотворным эффектом. Специалист добавил, что препарат, по большому счету, не является кардиологическим, а относится к седативным средствам. Помимо сонливости прием подобных лекарств может вызывать снижение концентрации внимания, потому их нельзя употреблять перед поездкой за рулем.

«Собственно кардиологические препараты не имеют ограничений по управлению транспортными средствами, если терапия подобрана оптимально, нет избыточного дозирования и прочего», — цитирует его «Газета.Ru».

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7 марта врач-кардиолог и сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Вера Степанова в разговоре с «Известиями» рассказала об опасных последствиях аритмии. По ее словам, данное заболевание увеличивает риски развития сердечной недостаточности в три раза, инсульта — в пять раз и в целом увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых причин.

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